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Emily Blunt y Stanley Tucci ya tienen su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Los actores fueron reconocidos en una ceremonia, donde compartieron el homenaje con figuras destacadas de la industria en el marco del estreno de la secuela de “El diablo viste a la moda”.

Ella llevó un vestido blanco y el actor, un traje azul navy con corbata a juego.Ella llevó un vestido blanco y el actor, un traje azul navy con corbata a juego.
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Los protagonistas de El diablo viste a la moda 2, Emily Blunt y Stanley Tucci, fueron distinguidos con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia se realizó en un clima de celebración y contó con la presencia de figuras destacadas de la industria como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Meryl Streep.

El reconocimiento coincidió con el estreno de la esperada secuela de la icónica historia ambientada en el mundo de la moda, que vuelve a poner en escena personajes y conflictos que marcaron a toda una generación.

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Ceremonia emotiva

Durante el acto, Blunt brindó un discurso en el que expresó su emoción por recibir la distinción. “Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí (...) Es gracias a ustedes y los grandes amores que han hecho de la vida un profundo privilegio y este mundo”, señaló la actriz.

Actors Emily Blunt and Stanley Tucci unveil their stars on the Hollywood Walk of Fame, next to Meryl Streep, Robert Downey Jr., Dwayne Johnson and Matt Damon in Los Angeles, California, U.S., April 30, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniLa dupla celebró el reconocimiento junto a colegas del cine.

La estrella fue ubicada cerca del Teatro El Capitán, uno de los puntos más emblemáticos del boulevard de Hollywood. La intérprete, vestida de blanco, fue una de las grandes protagonistas de la jornada.

Actors Emily Blunt and Stanley Tucci pose next to their stars on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S., April 30, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniEmily Blunt y Stanley Tucci durante la ceremonia en Hollywood.

Por su parte, Tucci agradeció el reconocimiento con un tono distendido: “El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé”, bromeó frente a los presentes.

El respaldo de grandes figuras

La ceremonia contó con la participación de Meryl Streep, quien forma parte del universo de la película interpretando a Miranda Priestly. La actriz dedicó palabras a sus colegas y destacó sus cualidades tanto profesionales como personales.

“Emily, estoy tan enamorada de ti como todos los demás”, expresó. Sobre Tucci, lo describió como un artista “astuto, divertido, mordaz, generoso, curioso y elegante”.

Actors Emily Blunt and Stanley Tucci unveil their stars on the Hollywood Walk of Fame, next to Jerry Neuman, Executive Committee Member, Hollywood Chamber of Commerce, Meryl Streep, Robert Downey Jr., Dwayne Johnson and Matt Damon in Los Angeles, California, U.S., April 30, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniFiguras de la industria acompañaron a los actores durante la ceremonia.

Más allá del vínculo profesional, ambos actores comparten una relación familiar, ya que Tucci está casado con Felicity Blunt, hermana mayor de Emily.

Trayectorias consolidadas

Blunt obtuvo su primera nominación al Oscar en 2023 por su papel en Oppenheimer, donde interpretó a Kitty Oppenheimer. Su carrera comenzó en 2002 en el Festival de Chichester y desde entonces acumuló participaciones en producciones como A Quiet Place, The Young Victoria y The Devil Wears Prada.

Actors Emily Blunt and Stanley Tucci pose with their stars' certificates on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S., April 30, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniLos actores recibieron sus estrellas en el Paseo de la Fama.

En tanto, Tucci desarrolló una extensa trayectoria que incluye más de 100 películas, además de trabajos en televisión y teatro. Entre sus participaciones más reconocidas figuran The Hunger Games, Spotlight y Conclave.

El homenaje en el Paseo de la Fama reafirma el lugar que ambos artistas ocupan en la industria y celebra sus aportes a lo largo de los años.

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