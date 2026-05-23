Entre bocetos en Milán y luces de Hollywood

La historia del diseñador santafesino que participó en "El diablo viste a la moda 2"

Gerardo Mari nació en barrio Sargento Cabral, triunfa con su estudio en la capital italiana del diseño y, casi por casualidad, terminó compartiendo set con Anne Hathaway y Stanley Tucci. El hermetismo del rodaje, las reglas de oro frente a las estrellas de Hollywood y la sorpresa al verse en la gran pantalla.