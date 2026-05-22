La edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes entra en su tramo final y Penélope Cruz se convirtió en una de las últimas grandes figuras en pasar por la alfombra roja.
Penélope Cruz deslumbró en Cannes con dos looks de Chanel en negro
La actriz española participó de la recta final del festival con dos estilismos de la maison francesa durante la presentación de La bola negra. Sus elecciones combinaron sobriedad, dramatismo y detalles de alta costura, reafirmando su presencia como una de las figuras más destacadas del evento.
En el marco de la presentación de La bola negra, la actriz española lució dos estilismos en negro firmados por Chanel, marca de la que es embajadora.
Plumas y silueta ajustada
En su primera aparición, Cruz apostó por un vestido negro de un solo hombro con corte clásico y silueta ceñida. El diseño incorporó apliques de plumas en el escote y la cadera, sumando dramatismo al estilismo.
El vestido también presentó una abertura pronunciada en una de las piernas, que aportó un contraste sensual frente a la sobriedad general del conjunto. Completó el look con stilettos negros, joyería discreta y un maquillaje en tonos neutros con énfasis en la mirada.
Elegancia relajada en clave diurna
Más tarde, durante un evento de prensa, la actriz volvió a elegir el negro, esta vez con un vestido sin mangas, escote en V y falda midi con volados que aportaron volumen.
El outfit se destacó por un pañuelo negro y blanco anudado a la cintura, que le dio un aire más relajado. Sumó stilettos bicolor y accesorios de pedrería en tonos blancos y turquesa, también de Chanel.
En ambas apariciones, Cruz llevó el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje centrado en la mirada, con delineado y sombras en tonos tierra. Su paso por Cannes reafirmó su vínculo con la maison francesa y su apuesta por la elegancia atemporal.