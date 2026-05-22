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Penélope Cruz deslumbró en Cannes con dos looks de Chanel en negro

La actriz española participó de la recta final del festival con dos estilismos de la maison francesa durante la presentación de La bola negra. Sus elecciones combinaron sobriedad, dramatismo y detalles de alta costura, reafirmando su presencia como una de las figuras más destacadas del evento.

La intérprete durante un evento de prensa con un look negro de falda midi y volados.La intérprete durante un evento de prensa con un look negro de falda midi y volados.
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La edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes entra en su tramo final y Penélope Cruz se convirtió en una de las últimas grandes figuras en pasar por la alfombra roja.

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En el marco de la presentación de La bola negra, la actriz española lució dos estilismos en negro firmados por Chanel, marca de la que es embajadora.

Plumas y silueta ajustada

En su primera aparición, Cruz apostó por un vestido negro de un solo hombro con corte clásico y silueta ceñida. El diseño incorporó apliques de plumas en el escote y la cadera, sumando dramatismo al estilismo.

Cast member Penelope Cruz poses on the red carpet as they leave following the screening of the film "La bola negra" (The Black Ball) in competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 21, 2026. REUTERS/Sarah MeyssonnierPenélope Cruz en la alfombra roja de Cannes durante la presentación de La bola negra.

El vestido también presentó una abertura pronunciada en una de las piernas, que aportó un contraste sensual frente a la sobriedad general del conjunto. Completó el look con stilettos negros, joyería discreta y un maquillaje en tonos neutros con énfasis en la mirada.

Penelope Cruz poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "La bola negra" (The Black Ball) in competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 21, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAYLa actriz española luciendo un diseño negro con detalles de plumas de Chanel.

Elegancia relajada en clave diurna

Más tarde, durante un evento de prensa, la actriz volvió a elegir el negro, esta vez con un vestido sin mangas, escote en V y falda midi con volados que aportaron volumen.

Cast member Penelope Cruz poses during a photocall for the film "La bola negra" (The Black Ball) in competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 22, 2026. REUTERS/Manon CruzPenélope Cruz con un vestido de silueta ajustada y abertura lateral.

El outfit se destacó por un pañuelo negro y blanco anudado a la cintura, que le dio un aire más relajado. Sumó stilettos bicolor y accesorios de pedrería en tonos blancos y turquesa, también de Chanel.

En ambas apariciones, Cruz llevó el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje centrado en la mirada, con delineado y sombras en tonos tierra. Su paso por Cannes reafirmó su vínculo con la maison francesa y su apuesta por la elegancia atemporal.

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