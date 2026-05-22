Moda

Penélope Cruz deslumbró en Cannes con dos looks de Chanel en negro

La actriz española participó de la recta final del festival con dos estilismos de la maison francesa durante la presentación de La bola negra. Sus elecciones combinaron sobriedad, dramatismo y detalles de alta costura, reafirmando su presencia como una de las figuras más destacadas del evento.