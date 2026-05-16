Los lunares continúan posicionándose como una de las estampas favoritas del año y, en el inicio del Festival de Cannes, Demi Moore volvió a confirmarlo con una apuesta de moda que no pasó inadvertida. La actriz, integrante del jurado en esta edición, se mostró con un estilismo llamativo durante una actividad de prensa en la ciudad francesa.
El look de Demi Moore en Cannes que confirmó la vuelta de los lunares
La elegante elección de la actriz de usar un vestido con detalles artesanales y una paleta de colores vibrantes capturó todas las miradas en el prestigioso evento cinematográfico.
Para su aparición pública, Moore eligió un vestido blanco firmado por la marca francesa Jacquemus, intervenido con lunares de distintos colores como rojo, azul, amarillo y negro.
El modelo presentaba un escote strapless y una falda midi con volados en el ruedo, un detalle que aportó movimiento a la prenda. Además, la silueta balloon y la cintura marcada mediante un cinturón confeccionado con la misma tela reforzaron la estructura del diseño.
El detalle que transformó el look
Uno de los elementos más llamativos del vestido estuvo en su intervención textil. La pieza incluía hilos que sobresalían hacia el exterior con pequeñas esferas de colores, generando un efecto visual que simulaba lunares suspendidos alrededor de la actriz.
La apuesta no solo resaltó por el estampado, sino también por el trabajo artesanal y el volumen del conjunto, que convirtió el look en uno de los más comentados de la jornada.
Los accesorios elegidos
La actriz completó el estilismo con una minicartera a juego, stilettos blancos de punta fina con un pequeño moño y anteojos de sol cat eye con marco blanco, manteniendo una paleta armónica con el vestido.
Para finalizar el outfit, llevó el cabello suelto y un maquillaje sutil en tonos neutros, ideal para un evento diurno y alineado con la elegancia relajada que mostró como integrante del jurado del festival.