El cambio de temperatura no solo exige un ajuste en nuestra rutina de cuidado personal, sino que también dicta una transformación radical en nuestro guardarropa cotidiano. Este año, la moda se aleja de la rigidez estructural para abrazar siluetas que priorizan el movimiento y la calidez sin sacrificar el estilo urbano que define a la temporada actual.
Guía de estilo invernal: los abrigos que dominarán la temporada
Este invierno 2026, la moda apuesta por la comodidad sin perder el toque urbano. Descubrí cómo las texturas y colores redefinen el estilo en las calles.
La transición hacia lo informal no significa un descuido en la estética, sino una evolución hacia la funcionalidad inteligente. Las prendas exteriores han dejado de ser meros complementos para convertirse en las protagonistas absolutas de cualquier conjunto. La tendencia actual sugiere que la comodidad es el nuevo estándar de elegancia en las calles.
Texturas acolchadas
Las camperas inflables, o "puffer jackets", dominan la escena con volúmenes rediseñados que se alejan de lo deportivo tradicional. Ya no se limitan al gimnasio o a las actividades de montaña; ahora se combinan con pantalones de vestir y calzado casual. El enfoque está en el contraste de texturas, utilizando acabados mate y satinados para generar profundidad.
Elementos clave
Estas prendas ofrecen una barrera térmica insuperable, pero su verdadero valor este año reside en la paleta de colores. Se observan tonos tierra, verdes secos y el siempre confiable azul marino, permitiendo una versatilidad que facilita el armado de capas. La clave para no lucir demasiado informal es jugar con las proporciones del resto del atuendo.
- Las camperas tipo "oversize" que permiten el uso de suéteres gruesos debajo sin restringir el movimiento de los brazos.
- El uso de materiales técnicos repelentes al agua que mantienen una apariencia similar a la tela de algodón o lana.
- Capuchas desmontables y cuellos altos que eliminan la necesidad de bufandas voluminosas en días de viento leve.
- Bolsillos funcionales de gran tamaño que aportan un aire utilitario y moderno a las siluetas más clásicas.
- Cierres termosellados y detalles en cordero sintético que brindan un toque acogedor a las terminaciones.
Abrigos para el día a día
Para quienes buscan un punto medio entre la campera técnica y el tapado tradicional, los abrigos de corte recto y hombros caídos son la solución ideal. Estas piezas suelen estar confeccionadas en mezclas de lana o tejidos sintéticos de alta densidad, proporcionando una estructura suave que se adapta a la forma del cuerpo sin la rigidez de la sastrería.
El concepto de "capas sobre capas" se vuelve fundamental para manejar los cambios de temperatura entre interiores y exteriores. Un abrigo amplio permite integrar chalecos ligeros por debajo, una técnica que no solo protege del frío intenso, sino que añade un nivel de sofisticación visual. Lo informal se eleva a través de la calidad de los materiales.
Finalmente, la moda de esta temporada invita a experimentar con la libertad. Ya no existen reglas estrictas que prohíban mezclar una campera técnica con una camisa, siempre que se mantenga una armonía cromática. La protección contra el frío es, ahora más que nunca, una oportunidad para expresar identidad a través de prendas que nos cuidan y nos representan.