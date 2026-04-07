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El regreso de los lunares: la prenda viral que se consagra como el ícono de este año

Desde las pasarelas europeas hasta el "street style", la chaqueta de puntos se posiciona como el objeto de deseo absoluto. Un clásico que se reinventa con cortes modernos y una versatilidad que conquista tanto los looks de oficina como las salidas urbanas de toda la temporada.