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Looks con remera blanca básica: claves de las pasarelas 2026

Esta prenda clásica se resignificará a través de nuevas siluetas, materiales de calidad y combinaciones inesperadas que reflejarán una estética contemporánea con guiños al pasado.

Estética minimalista en clave actual.Estética minimalista en clave actual.
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La remera blanca básica vuelve a ocupar un lugar central en la escena de la moda, impulsada por una revisión estética que retoma el espíritu minimalista de los años noventa. Las pasarelas 2026 confirmarán esta tendencia con una mirada contemporánea que resignificará una prenda simple y la proyectará hacia nuevos códigos de estilo.

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Durante los desfiles más recientes, el foco estará puesto en la pureza de líneas, la calidad de los textiles y la versatilidad. Las siluetas relajadas, los cortes rectos y las proporciones ligeramente oversize dominarán las propuestas, evocando una estética despreocupada pero cuidadosamente construida.

Minimalismo noventoso

La década del noventa se caracterizó por una búsqueda de lo esencial, donde menos será más. En 2026, esta premisa volverá con fuerza, pero adaptada a un contexto donde la identidad personal se expresará a través de combinaciones inteligentes. La remera blanca básica será el punto de partida de múltiples estilismos, desde los más sofisticados hasta los más casuales.

Cómo lograr looks modernos con remeras blancas básicas.Cómo lograr looks modernos con remeras blancas básicas.

Las pasarelas mostrarán combinaciones con sastrería relajada, donde la remera se integrará debajo de blazers amplios o trajes de líneas suaves. También se verá acompañada por faldas largas de caída fluida y pantalones de tiro alto, generando una estética equilibrada entre lo clásico y lo contemporáneo. El contraste entre lo estructurado y lo simple será clave para lograr un look moderno.

Otro aspecto relevante será la elección de materiales. El algodón orgánico, las fibras recicladas y los tejidos de alta calidad marcarán la diferencia, elevando la percepción de una prenda cotidiana.

Claves para combinarla

En este sentido, la remera blanca dejará de ser un básico descartable para convertirse en una pieza duradera y consciente.

  • Con trajes oversize en tonos neutros
  • Debajo de vestidos lenceros
  • Con jeans rectos de tiro alto
  • Combinada con faldas midi satinadas
  • Con pantalones cargo de corte limpio
  • Bajo camisas abiertas tipo layering
  • Con conjuntos monocromáticos
  • Acompañada de accesorios minimalistas

Estas opciones reflejarán la versatilidad de la prenda y su capacidad para adaptarse a distintos estilos. La clave estará en los detalles: un buen calce, la textura adecuada y una paleta de colores equilibrada potenciarán cualquier conjunto.

De prenda básica a pieza protagonista

Lo que distinguirá a la remera blanca en 2026 será su capacidad para asumir un rol central en el look. Las marcas apostarán por detalles sutiles como costuras visibles, escotes ligeramente modificados y mangas con estructura, aportando personalidad sin perder la esencia.

Silueta relajada con impronta noventosa.Silueta relajada con impronta noventosa.

Además, el estilismo jugará un papel fundamental. La incorporación de cinturones, bolsos de diseño y calzado contundente permitirá transformar una combinación sencilla en una propuesta de alto impacto visual. La remera se integrará en capas, generando profundidad y dinamismo en los outfits.

En el street style, se anticipará una fuerte presencia de combinaciones híbridas: prendas deportivas con piezas más formales, donde la remera blanca funcionará como nexo entre ambos mundos. Esta fusión responderá a una necesidad de comodidad sin resignar estilo, una característica cada vez más valorada.

Por otro lado, la influencia de la moda genderless también será evidente. La remera blanca se presentará como una prenda sin género, adaptable a diferentes cuerpos y estilos, reforzando su carácter universal. Esta cualidad la consolidará como un ícono atemporal que trascenderá temporadas.

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