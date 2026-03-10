Dua Lipa marca la agenda del street style: claves del outfit que fusiona transparencias y gamuza

Dua Lipa no solo dicta el ritmo de las listas de éxitos musicales; también es, sin lugar a dudas, la gran arquitecta de las tendencias urbanas actuales.
La cantante británica sorprendió en Los Ángeles con una propuesta arriesgada que combina texturas opuestas. Analizamos cómo llevar las transparencias y la gamuza, el dúo que promete ser protagonista en la próxima temporada.
En su última aparición en las calles de Los Ángeles, la artista volvió a captar todas las miradas con un estilismo que rompe las reglas convencionales y propone una convivencia armónica entre dos texturas que parecen opuestas: la gamuza y las transparencias.
La clave del look reside en el equilibrio. Mientras que la gamuza aporta una estructura sólida, artesanal y con reminiscencias de los años 70, las transparencias le dan ese toque de modernidad, audacia y frescura que caracteriza el guardarropa de la estrella pop.
Lo que más llamó la atención de los expertos en moda fue la combinación de un abrigo de gamuza en tonos tierra con prendas inferiores que jugaban con la visibilidad. Esta mezcla no es casual; responde a una tendencia que busca fusionar lo "pesado" con lo "etéreo", logrando un conjunto ideal para el clima de transición.
En la Revista Nosotros analizamos cómo podés adaptar esta propuesta:
El conjunto destacó por un minucioso trabajo de capas, donde una chaqueta de corte oversize en gamuza color tabaco servía como marco para un top de encaje con transparencias sutiles. Esta elección no fue azarosa: la robustez del cuero invertido equilibró la delicadeza de la prenda interior, creando una silueta moderna que juega con la sensualidad sin perder la elegancia urbana.
Completó el look con unos pantalones de tiro bajo a tono y botas de punta cuadrada, reafirmando que la estética de principios de los 2000 sigue vigente, pero se reinventa a través de materiales nobles y terminaciones de lujo.
Con cada salida, la intérprete de "Houdini" confirma que su influencia va más allá de las pasarelas de alta costura. Su capacidad para mezclar prendas de lujo con elementos del street style más puro la convierte en la referencia obligada para quienes buscan un estilo urbano, pero sofisticado.
Este último outfit no es solo una elección de vestuario, sino una declaración de intenciones sobre lo que veremos en las vidrieras locales en los próximos meses: una invitación a animarse a las capas, a jugar con lo que se ve y lo que se intuye, y a reivindicar materiales clásicos como la gamuza en contextos totalmente renovados.