Tendencias y estilo

Dua Lipa marca la agenda del street style: claves del outfit que fusiona transparencias y gamuza

La cantante británica sorprendió en Los Ángeles con una propuesta arriesgada que combina texturas opuestas. Analizamos cómo llevar las transparencias y la gamuza, el dúo que promete ser protagonista en la próxima temporada.