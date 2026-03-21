Vuelve la chaqueta napoleónica y se impone como tendencia

La chaqueta napoleónica volvió a posicionarse como una de las prendas más influyentes del universo fashion, retomando un recorrido que la llevó desde el ámbito militar hasta las pasarelas y la cultura pop. Su presencia en figuras como Michael Jackson, Mick Jagger, Lady Di y Kate Moss reflejó su capacidad de adaptación a distintos contextos.
Esta prenda tuvo su origen en los uniformes de los húsares del siglo XIX, dentro del ejército francés. Su diseño, caracterizado por estructuras rígidas, cuellos altos y detalles ornamentales como alamares y botones metálicos, no solo cumplía una función práctica, sino que también representaba poder y jerarquía.
Con el paso del tiempo, ese simbolismo facilitó su traslado al mundo de la moda y el espectáculo, donde adquirió nuevos significados alejados del ámbito militar.
Diseño inspirado en uniformes históricos con impronta moderna.
El salto a la cultura pop
A partir de la década de 1960, la estética napoleónica comenzó a ganar terreno en la música. La banda The Beatles marcó un punto clave al incorporar uniformes inspirados en esta prenda en la portada de su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Desde entonces, artistas como Jimi Hendrix, Freddie Mercury y el propio Mick Jagger la adoptaron como parte de una estética escénica ligada al show y la teatralidad.
El mundo de la alta costura también incorporó esta pieza. Diseñadores como Yves Saint Laurent la adaptaron al vestuario femenino como símbolo de empoderamiento, mientras que Jean Paul Gaultier y Thierry Mugler reforzaron su impronta estructural.
Detalles ornamentales que destacan en cada versión actual.
Más adelante, Alexander McQueen la reinterpretó desde una mirada más conceptual, consolidando su lugar en la moda contemporánea.
El auge en los 2000 y su regreso
Durante los años 2000, la chaqueta napoleónica alcanzó una gran popularidad, especialmente impulsada por firmas como Balmain, que la transformaron en una pieza deseada por celebridades como Beyoncé y Rihanna.
Dos décadas después, volvió a cobrar protagonismo. Marcas como Dior, Ralph Lauren y Ann Demeulemeester retomaron esta silueta en sus colecciones recientes, adaptándola con materiales más livianos y cortes más flexibles.
En la actualidad, su reinterpretación mantiene elementos distintivos como los hombros marcados y las líneas definidas, pero suma combinaciones más relajadas que permiten integrarla al uso cotidiano.
Su regreso también estuvo impulsado por la circulación de tendencias en entornos digitales y el crecimiento del mercado de segunda mano, lo que reafirmó su vigencia en un contexto de búsqueda de piezas con identidad y carga simbólica.