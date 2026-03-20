Un perfil particular

Ni Mónaco ni Inglaterra: quién es la princesa que ostenta la mayor fortuna del planeta

Con un patrimonio que supera los 35.000 millones de dólares, Sirivannavari Nariratana de Tailandia se posiciona como la mujer más rica de la realeza mundial. Diseñadora de moda, deportista de élite y figura clave en la corte de Bangkok, su vida combina el protocolo milenario con las pasarelas de París.