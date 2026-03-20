Ni Mónaco ni Inglaterra: quién es la princesa que ostenta la mayor fortuna del planeta
Con un patrimonio que supera los 35.000 millones de dólares, Sirivannavari Nariratana de Tailandia se posiciona como la mujer más rica de la realeza mundial. Diseñadora de moda, deportista de élite y figura clave en la corte de Bangkok, su vida combina el protocolo milenario con las pasarelas de París.
.En el corazón del Sudeste Asiático, una princesa tailandesa redefine la monarquía al combinar riqueza, diseño de moda y destreza deportiva, desafiando paradigmas.
Mientras los flashes suelen posarse sobre la elegancia de Kate Middleton o el glamour de Carlota Casiraghi, el verdadero epicentro de la riqueza monárquica se encuentra en el Sudeste Asiático. Sirivannavari Nariratana, la única hija del rey Rama X de Tailandia que permanece en la línea de sucesión y vive en el palacio real, ostenta un título que ninguna otra princesa del mundo puede disputarle: el de la más rica del globo.
A sus 37 años, la princesa no solo es la heredera de una estructura financiera colosal, sino que ha logrado construir una identidad propia lejos de la sombra de su polémico padre. Su fortuna, estimada en más de 35.000 millones de dólares, proviene principalmente de las inversiones de la Corona tailandesa, que incluyen vastas extensiones de tierras y participaciones en los principales conglomerados del país.
La historia de Sirivannavari Nariratana rompe con el molde tradicional de la princesa europea. REUTERS
Entre la moda y el deporte
A diferencia de otros miembros de la realeza que mantienen un perfil bajo, Sirivannavari es una figura habitual en la Semana de la Moda de París. No asiste solo como espectadora; es una reconocida diseñadora que posee su propia firma, "Sirivannavari", donde fusiona el arte tradicional tailandés con las tendencias contemporáneas de la alta costura.
Su disciplina no se limita al diseño. La princesa es también una deportista de alto rendimiento. En 2005, ganó la medalla de oro en bádminton en los Juegos del Sudeste Asiático y es una experta amazona que ha representado a su país en competiciones internacionales de hípica.
A sus 37 años, la princesa no solo es la heredera de una estructura financiera colosal, sino que ha logrado construir una identidad propia lejos de la sombra de su polémico padre.
Un rol político en ascenso
Más allá del lujo, su presencia en Tailandia ha cobrado un peso político estratégico en los últimos meses. Tras los problemas de salud de su hermana mayor, la princesa Bajrakitiyabha, Sirivannavari ha asumido roles de mayor relevancia institucional. Recientemente, fue ascendida al rango de General de División en el Ejército Real de Tailandia, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del reino.
Su figura también ha trascendido fronteras por su posible rol de mediadora en casos internacionales que afectan a ciudadanos extranjeros en suelo tailandés, demostrando que su poder va mucho más allá de su cuenta bancaria.
Mientras los flashes suelen posarse sobre la elegancia de Kate Middleton o el glamour de Carlota Casiraghi, el verdadero epicentro de la riqueza monárquica se encuentra en el Sudeste Asiático.
El nuevo rostro de la monarquía
La historia de Sirivannavari Nariratana rompe con el molde tradicional de la princesa europea. En ella conviven la rigidez de una de las monarquías más ricas y estrictas del mundo con una visión moderna de emprendedurismo y presencia global.
Su fortuna es inmensa, pero es su capacidad para navegar entre dos mundos —el de la tradición sagrada tailandesa y el de la vanguardia occidental— lo que realmente la mantiene en la cima del interés mundial.