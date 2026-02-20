Murió en Tailandia el cofundador de una reconocida empresa británica de moda tras caer de un edificio
El empresario Quentin Griffith falleció en la ciudad de Bangkok y el caso es investigado por las autoridades tailandesas para determinar las circunstancias del deceso.
Griffiths fue uno de los fundadores de ASOS, empresa que nació a comienzos de los años 2000 en el Reino Unido y se convirtió en una de las plataformas de comercio electrónico de moda más influyentes de Europa.
El empresario británico Quentin Griffiths, uno de los cofundadores de la firma de moda online ASOS, falleció en Tailandia luego de caer del piso 17 de un edificio, según informaron fuentes policiales locales. El hecho ocurrió en la ciudad turística y costera de Pattaya y es investigado por las autoridades tailandesas para determinar las circunstancias del deceso.
Las autoridades confirmaron la identidad del fallecido, de 58 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 9 de febrero frente a un edificio, situado unos 150 kilómetros al sureste de Bangkok.
Qué se sabe del hecho
De acuerdo con el reporte oficial, el empresario fue hallado sin vida tras precipitarse desde un edificio ubicado en una zona urbana de Bangkok. Los servicios de emergencia acudieron al lugar luego de un aviso recibido por las fuerzas de seguridad, pero al llegar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
El edificio desde donde Quentin Griffiths, de 58 años, cayó del piso 17. REUTERS/Stringer
Las autoridades indicaron que se abrió una investigación para esclarecer si se trató de un accidente, un suicidio o si existió la intervención de terceros. En el lugar se realizaron peritajes y se tomaron testimonios, mientras que el cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente, procedimiento habitual en este tipo de casos en Tailandia.
Quién era Quentin Griffiths
Griffiths fue uno de los fundadores de ASOS, empresa que nació a comienzos de los años 2000 en el Reino Unido y se convirtió en una de las plataformas de comercio electrónico de moda más influyentes de Europa. Aunque en los últimos años ya no ocupaba cargos ejecutivos dentro de la firma, su nombre quedó ligado al crecimiento inicial de la compañía, que logró posicionarse entre los principales referentes del sector juvenil y urbano.
En el ambiente empresarial británico, Griffiths era reconocido como un emprendedor pionero en el uso del comercio digital para el rubro textil, en un momento en que las ventas por internet todavía no eran una práctica masiva.
ASOS es una tienda online británica de moda rápida y cosméticos. La empresa se fundó en el año 2000 en Londres. REUTERS/Hannah McKay
Investigación en curso
La policía tailandesa señaló que continúa recabando información para reconstruir los últimos movimientos del empresario antes del hecho. También se notificó a la embajada británica, que interviene en los trámites consulares correspondientes.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre si el empresario se encontraba solo al momento del incidente ni sobre el edificio desde el cual cayó. Voceros oficiales evitaron adelantar hipótesis hasta contar con los resultados forenses y el análisis completo de las cámaras de seguridad de la zona.
La muerte de Quentin Griffiths generó impacto en el mundo empresarial y tecnológico, al tratarse de uno de los impulsores de una marca emblemática del comercio digital. Mientras avanza la investigación en Tailandia, el caso vuelve a poner el foco en la importancia de esclarecer con precisión este tipo de episodios ocurridos en el extranjero, donde confluyen factores personales, legales y diplomáticos.