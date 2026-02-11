Dron ruso mató a un padre y a sus tres hijos en Ucrania: la madre, embarazada, está grave

El ataque ocurrió durante la noche en Bohodukhiv, en el noreste de Ucrania. Un dron se estrelló contra una casa de ladrillos, la destruyó por completo y provocó un incendio, según autoridades regionales.
Un dron ruso impactó contra una vivienda en Bohodukhiv, región de Járkiv, y mató a un padre y a sus tres hijos pequeños. La madre, con 35 semanas de embarazo, fue rescatada con lesiones graves.
El ataque ocurrió durante la noche en Bohodukhiv, en el noreste de Ucrania. Un dron se estrelló contra una casa de ladrillos, la destruyó por completo y provocó un incendio, según autoridades regionales.
La familia quedó atrapada bajo los escombros. Los rescatistas trabajaron entre el fuego y los restos de la estructura hasta ubicar a las víctimas y retirar a la única sobreviviente.
El padre, de 34 años, murió junto a sus tres hijos: dos mellizos de 2 años y una niña de 1, informaron los fiscales de la región. La mujer fue sacada con vida de entre los escombros.
Las autoridades indicaron que la madre cursa 35 semanas de embarazo y sufrió lesiones por explosión, traumatismo craneal, quemaduras y pérdida auditiva. Permanece internada en estado delicado.
El intendente de Bohodukhiv, Volodymyr Bielyi, decretó tres días de duelo y anunció la suspensión de eventos públicos y actividades recreativas. La ciudad tenía unos 15 mil habitantes antes de la guerra y está a 22 kilómetros de la frontera rusa.
El dron fue identificado como un Geran-2, versión rusa del Shahed de origen iraní, de acuerdo con los reportes oficiales. Desde Kiev, Volodimir Zelenski volvió a reclamar garantías de seguridad y más defensas antiaéreas.
En paralelo, organismos internacionales alertan por el impacto sobre civiles. La misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU señaló que 2025 fue el año más letal para la población desde 2022, con 2.514 muertos y 12.142 heridos.
La guerra también sigue en el plano judicial. La Corte Penal Internacional mantiene órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra contra funcionarios rusos, incluida una contra Vladimir Putin por su presunta responsabilidad en el traslado de niños ucranianos.
Mientras tanto, el Instituto Kiel informó que la ayuda militar a Ucrania cayó 13% el último año frente al promedio 2022-2024, tras el freno de envíos estadounidenses, pero que los países europeos incrementaron su asistencia 67%.
La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 129 drones de largo alcance durante la última noche. Del lado ruso, autoridades reportaron un incendio en una planta industrial de Volgogrado tras un ataque con drones.
También se informó que fragmentos dañaron un edificio de departamentos y que ocho aeropuertos rusos suspendieron vuelos de forma temporal por la situación aérea durante la madrugada.