Escala el conflicto

Dron ruso mató a un padre y a sus tres hijos en Ucrania: la madre, embarazada, está grave

Un dron ruso impactó contra una vivienda en Bohodukhiv, región de Járkiv, y mató a un padre y a sus tres hijos pequeños. La madre, con 35 semanas de embarazo, fue rescatada con lesiones graves.