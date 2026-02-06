Conflicto bélico

Otro soldado argentino que combatía para Ucrania murió tras un ataque ruso

Se trata de Cristian Airala, de 27 años, quien era oriundo de Puerto Iguazú y se desempeñaba en una unidad de asalto en la región de Járkiv. En la misma ofensiva murieron dos soldados colombianos.