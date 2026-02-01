Conflicto bélico

Ataque con drones rusos en Ucrania deja decenas de muertos y heridos

Un ataque con vehículos aéreos no tripulados en la región central de Ucrania impactó cerca de un micro que trasladaba trabajadores, provocando numerosas víctimas. El suceso se registra en medio de tensiones bélicas y esfuerzos diplomáticos para reanudar diálogos de paz.