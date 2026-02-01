Ataque con drones rusos en Ucrania deja decenas de muertos y heridos

Un feroz ataque con drones atribuido a fuerzas rusas golpeó este domingo la región central de Dnipropetrovsk, en Ucrania, cuando un vehículo no tripulado impactó cerca de un micro que transportaba trabajadores tras su jornada laboral, dejando un saldo inicial de al menos 12 muertos y varios heridos según autoridades locales.
El episodio se dio en un contexto de guerra que ya se prolonga por más de tres años y donde se combinan acciones militares con gestos diplomáticos entre Kiev, Moscú y mediadores internacionales.
El ataque y sus consecuencias
El impacto se produjo en el distrito de Pavlohrad, cerca de la localidad de Ternivka, cuando un dron con capacidad de ataque cayó a escasos metros de un micro que trasladaba trabajadores de una empresa minera luego de finalizar sus turnos.
Las autoridades regionales señalaron que 12 personas perdieron la vida y al menos siete resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.
Posteriormente, representantes de la compañía minera afectada, una de las más grandes de la región, detallaron que el número de fallecidos podría haber ascendido a 15 al incluir a más víctimas identificadas tras la explosión, aunque estos datos aún son preliminares y sujetos a confirmación oficial.
Además del impacto en el micro, las autoridades ucranianas reportaron que otras áreas de la región experimentaron ataques similares en las últimas horas, incluidos impactos que generaron incendios y daños en viviendas cercanas.
Funcionarios recalcaron que la población civil —muchos de ellos sin vínculo directo con actividades militares— se ha visto cada vez más expuesta a este tipo de agresiones.
Reacción oficial y contexto del conflicto
El gobernador regional expresó su condena por el ataque y lo calificó como una acción dirigida directamente contra trabajadores que regresaban a sus hogares, en una zona relativamente alejada de las líneas de frente.
Este tipo de incidentes ha sido una constante en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que los vehículos aéreos no tripulados (drones) han sido utilizados tanto para objetivos militares como para golpear infraestructura civil y puntos de tránsito.
Este episodio ocurre en un momento en que ambas partes, bajo auspicio internacional, buscan retomar conversaciones de paz y cesar las hostilidades.
Líderes ucranianos han insistido en la necesidad de frenar la violencia contra civiles, mientras que representantes rusos mantienen demandas sobre cuestiones territoriales y seguridad que, hasta el momento, han impedido acuerdos duraderos.
Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros han expresado su alarma por el uso de drones en zonas pobladas, subrayando el impacto devastador que estos ataques tienen sobre comunidades que no están directamente relacionadas con operaciones militares.
Grupos de asistencia han urgido a reforzar la protección de civiles y facilitar el acceso a atención médica para las víctimas de estas agresiones.