Europa

Cortes eléctricos afectan al transporte en Kiev y se extienden a Moldavia

El sistema de metro de Kiev suspendió temporalmente su funcionamiento por cortes de electricidad derivados del deterioro de la red energética ucraniana, pese a la tregua parcial acordada entre Moscú y Kiev. Mientras la capital ucraniana enfrenta temperaturas extremas, los apagones también alcanzaron a Moldavia y a otras ciudades del país.