Finalizó en Abu Dabi una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia

La segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyó este sábado en Abu Dabi, en un clima que los anfitriones calificaron como “constructivo”, aunque sin anuncios concretos. El diálogo coincidió con nuevos ataques rusos sobre territorio ucraniano, lo que Kiev denunció como un acto de “cinismo” por parte del Kremlin.
Ucrania, Rusia y EE.UU. cerraron en Abu Dabi una segunda ronda de diálogo por la guerra
La segunda sesión de negociaciones entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 concluyó este sábado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Así lo confirmó Diana Davitian, portavoz de Rustem Umerov, ministro de Defensa y principal negociador ucraniano.
“Sí”, respondió la vocera al ser consultada por periodistas sobre la finalización formal de la reunión, que se desarrolló en formato trilateral por segunda vez desde el inicio de este nuevo canal diplomático.
Desde Moscú, agencias estatales rusas informaron que la delegación del Kremlin regresó a su hotel tras el cierre de las conversaciones, sin realizar declaraciones públicas.
Por su parte, un portavoz del gobierno emiratí señaló que el encuentro se desarrolló en un “ambiente constructivo y positivo”, destacando el rol de Abu Dabi como sede neutral para facilitar el diálogo entre las partes enfrentadas.
El marco de paz propuesto por Estados Unidos, en el centro del debate
Según fuentes oficiales de Emiratos Árabes Unidos, las conversaciones se centraron en los “elementos destacados” del marco de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca establecer una hoja de ruta gradual hacia el cese de hostilidades.
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la confirmación de una “interacción directa” entre funcionarios rusos y ucranianos, algo poco frecuente desde el estallido del conflicto y considerado un paso significativo desde el punto de vista diplomático, aunque todavía lejos de un acuerdo formal.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había anticipado que en esta ronda participarían altos representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la inteligencia militar, subrayando la complejidad de los temas abordados, entre ellos la seguridad territorial y las garantías de defensa.
No obstante, Zelenski reiteró en los últimos días que la cuestión territorial continúa siendo el principal escollo para avanzar hacia un entendimiento duradero, especialmente en lo relativo a las regiones ocupadas por Rusia.
Kiev denuncia ataques rusos durante las negociaciones
El cierre de las conversaciones estuvo marcado por un fuerte contraste con la situación sobre el terreno. Mientras las delegaciones dialogaban en Abu Dabi, Ucrania denunció nuevos ataques rusos con misiles sobre su territorio.
“Con cinismo, Vladimir Putin ordenó un ataque de misiles brutal y masivo contra Ucrania justo cuando las delegaciones se reúnen para avanzar en el proceso de paz impulsado por Estados Unidos”, escribió en la red social X el canciller ucraniano, Andriï Sybiga.
Desde Kiev sostienen que estas acciones debilitan la credibilidad del diálogo y ponen en duda la voluntad real de Moscú de alcanzar una solución negociada. A pesar de ello, el gobierno ucraniano reafirmó su disposición a continuar participando en las conversaciones, con el respaldo diplomático de Washington.
Por el momento, ninguna de las partes informó sobre avances concretos o compromisos asumidos, aunque se espera que en los próximos días se evalúe la posibilidad de nuevas rondas de diálogo en el mismo formato.