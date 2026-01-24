En busca de un marco de paz

Finalizó en Abu Dabi una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia

La segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyó este sábado en Abu Dabi, en un clima que los anfitriones calificaron como “constructivo”, aunque sin anuncios concretos. El diálogo coincidió con nuevos ataques rusos sobre territorio ucraniano, lo que Kiev denunció como un acto de “cinismo” por parte del Kremlin.