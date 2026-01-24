Este sábado

Alerta antiterrorista en Alemania: arrestan a un supuesto integrante de Hamás en Berlín

Un ciudadano libanés fue detenido en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo acusado de integrar el grupo palestino Hamás y de haber adquirido municiones para preparar posibles atentados contra objetivos israelíes o judíos en Alemania y otros países europeos. El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre actividades terroristas en el país.