Alerta antiterrorista en Alemania: arrestan a un supuesto integrante de Hamás en Berlín

Un ciudadano libanés fue detenido en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo acusado de integrar el grupo palestino Hamás y de haber adquirido municiones para preparar posibles atentados contra objetivos israelíes o judíos en Alemania y otros países europeos. El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre actividades terroristas en el país.

Berlín: capturan a un libanés vinculado a Hamás por presuntos planes de atentados. Foto: ArchivoBerlín: capturan a un libanés vinculado a Hamás por presuntos planes de atentados. Foto: Archivo
La fiscalía general alemana informó este sábado la detención de un hombre acusado de pertenecer a la organización islamista palestina Hamás, considerada terrorista por la Unión Europea. El arresto se produjo el viernes en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, cuando el sospechoso arribó a Alemania en un vuelo procedente de Beirut.

El detenido fue identificado como Mohammad S., de 36 años, nacido en Líbano. Según las autoridades, su captura se concretó tras varios meses de investigación y seguimiento por parte de los servicios de seguridad alemanes.

El acusado comparecerá este mismo sábado ante un juez de instrucción del Tribunal Supremo, que deberá resolver si se ordena su ingreso en prisión preventiva mientras avanza la causa judicial.

Municiones y presuntos planes de ataque

De acuerdo con la fiscalía, Mohammad S. habría adquirido alrededor de 300 cartuchos de munición en agosto del año pasado, presuntamente destinados a preparar atentados mortales contra instituciones israelíes o judías en Alemania y otros países de Europa.

Las autoridades sostienen que el sospechoso actuó en coordinación con otro individuo, Abel Al G., quien fue detenido con anterioridad y enfrenta un proceso judicial separado. Ambos estarían vinculados a una estructura de apoyo logístico de Hamás en el continente europeo.

Si bien los investigadores no confirmaron la existencia de un ataque inminente, remarcaron que la adquisición de armamento y municiones constituía una amenaza concreta para la seguridad pública.

Una investigación más amplia contra Hamás en Alemania

El caso se inscribe en una ofensiva más amplia de las autoridades alemanas contra presuntas células y redes de apoyo de Hamás en su territorio. En octubre pasado, la policía detuvo en Berlín a otros tres sospechosos de integrar el grupo, quienes se habrían reunido para recibir armas.

Durante esos operativos, los agentes incautaron una pistola, un fusil y abundante munición, lo que reforzó las alertas de seguridad en el país. Alemania ha intensificado los controles y la vigilancia sobre organizaciones extremistas desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Las autoridades reiteraron que continuarán actuando con firmeza frente a cualquier amenaza terrorista, especialmente aquellas dirigidas contra comunidades judías e intereses israelíes en Europa.

Alemania

