Putin quiere repatriar talentos rusos y apunta también a la Argentina
El gobierno lanzó una campaña internacional para atraer a Rusia a científicos, empresarios y jóvenes talentos rusos que viven en el extranjero. El plan incluye a países de América Latina, como la Argentina, donde reside una numerosa comunidad rusa.
En una medida que combina geopolítica, estrategia demográfica y propaganda, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó un programa para repatriar a talentos rusos que residen en el exterior, incluidos aquellos que viven en Argentina, con el objetivo de fortalecer sectores clave de la economía y la ciencia en medio del aislamiento internacional que enfrenta Rusia.
El plan fue difundido a través de un video oficial titulado “Hijos de la Patria”, que circuló por redes sociales y medios estatales rusos. En él, se hace un llamado emotivo a “volver al hogar” y “reconstruir el futuro de Rusia” con conocimiento, innovación y compromiso nacional.
Los mensajes están dirigidos a jóvenes, científicos, empresarios, profesionales y emprendedores que hayan abandonado Rusia en los últimos años, especialmente desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. El gobierno busca revertir la fuga de cerebros y estimular el retorno de capital humano calificado.
Convocatoria global de Putín. Crédito: Reuters.
Argentina, entre los destinos clave
Aunque la campaña es global, América Latina y particularmente Argentina ocupan un lugar destacado. En los últimos años, miles de ciudadanos rusos —muchos de ellos profesionales y familias jóvenes— se establecieron en el país, algunos huyendo del servicio militar obligatorio o del clima represivo en Moscú.
Según fuentes diplomáticas, la comunidad rusa en Argentina se duplicó entre 2022 y 2024, con epicentros en Buenos Aires, Córdoba y ciudades de la Patagonia.
El plan oficial contempla facilidades para el regreso, que incluyen asistencia estatal para la reubicación, acceso preferencial a empleos estatales o en sectores estratégicos, reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en el exterior y, en algunos casos, beneficios impositivos.
También se promueven inversiones en tecnología, investigación y educación, como ejes para reconstruir la “Rusia del futuro”.
Esta movida ocurre en un contexto internacional adverso para el Kremlin. Crédito: Reuters.
Contexto de aislamiento y sanciones
Esta movida ocurre en un contexto internacional adverso para el Kremlin. Rusia continúa bajo fuertes sanciones económicas y restricciones diplomáticas debido a la guerra en Ucrania. Además, enfrenta un déficit creciente de mano de obra especializada y fuga de talentos que afecta a sectores clave como la tecnología, la ingeniería y la medicina.
Putin busca mostrar al mundo una Rusia resiliente, que apuesta por sus propios recursos humanos y que puede seguir desarrollándose más allá del cerco occidental.
Con un mensaje que mezcla nostalgia, identidad y pragmatismo, Rusia intenta recuperar a sus ciudadanos más calificados dispersos por el mundo. En países como Argentina, donde la comunidad rusa ha crecido de forma inesperada en los últimos años, la convocatoria plantea una incógnita: ¿cuántos estarán dispuestos a regresar?