Colapsó el techo de un shopping en Rusia por acumulación de nieve: un muerto y varios heridos

Un tramo del techo de un centro comercial se desplomó este miércoles 21 de enero en la ciudad siberiana de Novosibirsk, en el distrito de Pervomaisky, provocando víctimas y movilizando un amplio operativo de rescate.
El derrumbe parcial de un centro comercial en la ciudad rusa de Novosibirsk dejó al menos una persona fallecida y otros heridos. Equipos de emergencia trabajan en la zona y las autoridades investigan las causas del siniestro.
El incidente ocurrió en un edificio de dos plantas que alojaba, entre otros, un supermercado y locales comerciales, en una jornada en la que las fuertes nevadas propias del invierno en esa región rusa podrían haber incrementado las cargas sobre la estructura.
Según los servicios de emergencia y las autoridades locales, el colapso afectó una superficie de aproximadamente 600 metros cuadrados, con parte del segundo piso y el techo cediendo de manera repentina.
Testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad que circulan en redes muestran cómo la sección de la construcción se vino abajo mientras personas transitaban por el lugar, generando momentos de alarma y confusión entre clientes y trabajadores.
Las primeras evaluaciones oficiales atribuyen el incidente al peso de la nieve acumulada en la cubierta, lo que habría sobrepasado la capacidad de la estructura para sostener la carga.
Las autoridades municipales ordenaron el acordonamiento de la zona para impedir el acceso de civiles y facilitar las labores de los equipos de emergencias, que siguen retirando escombros en busca de posibles víctimas adicionales.
Hasta el momento, los reportes de las autoridades rusas señalan que al menos dos personas resultaron heridas y fueron asistidas por los equipos médicos, una de ellas trasladada a un hospital de la ciudad para recibir atención.
Posteriormente, los servicios de emergencia confirmaron que una tercera persona, atrapada bajo los escombros, falleció mientras era trasladada para recibir tratamiento, elevando el número de víctimas fatales.
El desplome del techo activó la respuesta de brigadas especializadas en rescate urbano. Equipos de bomberos, personal del Ministerio de Emergencias y unidades médicas se trasladaron de inmediato al sitio para colaborar en las labores de extracción y asistencia a los afectados.
La presencia de nieve y las condiciones climáticas adversas han dificultado las operaciones, en particular la remoción de los fragmentos de la estructura colapsada.
Las autoridades de Novosibirsk informaron la apertura de una causa penal para determinar posibles responsabilidades por la provisión de servicios que no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa rusa.
Según fuentes oficiales, el centro comercial no contaba con toda la documentación y protocolos exigidos para su operación, y la responsabilidad del mantenimiento estructural y limpieza de nieve recae en el propietario del inmueble.
El Comité de Investigación de la región ha señalado que se realizarán peritajes técnicos para analizar las condiciones de la construcción, verificar el cumplimiento de estándares y establecer si hubo negligencia en la supervisión del edificio antes del colapso.
La fiscalía regional también ha iniciado una inspección para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de techos y la limpieza oportuna de nieve, un factor crítico en lugares con inviernos severos como los de Siberia.
Novosibirsk, una de las principales ciudades del este de Rusia, experimenta durante el invierno temperaturas muy bajas y acumulación significativa de nieve, lo que puede generar cargas adicionales sobre las cubiertas de edificaciones comerciales y residenciales.
En el último mes, las nevadas han sido abundantes, elevando el riesgo de este tipo de incidentes si los edificios no cuentan con un mantenimiento adecuado o si las estructuras no están preparadas para soportar el peso extra.
Especialistas en ingeniería civil señalan que la acumulación de nieve puede convertirse en un factor crítico, particularmente en construcciones antiguas, con deficiencias en el diseño o con falta de mantenimiento regular.
En climas extremos como el de Siberia, la remoción de nieve de los techos es una práctica esencial para prevenir sobrecargas y riesgos de colapso.
En años recientes, otras estructuras en Rusia han enfrentado problemas relacionados con la nieve y el invierno riguroso, aunque incidentes de esta magnitud son menos frecuentes.
Las autoridades esperan que la investigación en este caso arroje conclusiones claras sobre las causas y posibles omisiones responsables, con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro.