Intenso invierno

Colapsó el techo de un shopping en Rusia por acumulación de nieve: un muerto y varios heridos

El derrumbe parcial de un centro comercial en la ciudad rusa de Novosibirsk dejó al menos una persona fallecida y otros heridos. Equipos de emergencia trabajan en la zona y las autoridades investigan las causas del siniestro.