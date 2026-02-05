Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomaron negociaciones en Abu Dhabi

Por segundo día consecutivo, delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron en Abu Dhabi en un intento diplomático por avanzar hacia una solución al conflicto bélico que continúa desde 2022. Si bien hubo gestos positivos, las diferencias de fondo persisten.
Conversaciones para frenar la guerra. Crédito: Xinhua.
Reuniones diplomáticas en Emiratos
Este jueves 5 de febrero se desarrolló la segunda jornada de negociaciones trilaterales en Abu Dhabi entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Las reuniones, realizadas a puertas cerradas en la capital de Emiratos Árabes Unidos, se centraron en la posibilidad de lograr un alto el fuego, discutir intercambios humanitarios y sentar bases para un acuerdo de paz más amplio.
El encuentro fue calificado por fuentes ucranianas y estadounidenses como “productivo”, aunque aún sin avances significativos en términos concretos. El jefe de la delegación de Ucrania, Rustem Umerov, señaló que “se discutieron propuestas realistas, con foco en la protección de civiles y el respeto a la soberanía territorial”.
Del lado ruso, voceros diplomáticos hablaron de un “clima constructivo” y manifestaron voluntad de seguir dialogando.
Las conversaciones giran en torno a los puntos más sensibles del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa sobre territorio ucraniano. Entre los temas abordados se encuentran el futuro de las regiones ocupadas por Moscú, las garantías de seguridad para ambas partes, el intercambio de prisioneros y la asistencia humanitaria en las zonas afectadas por los combates.
A pesar de este nuevo canal de diálogo, las posturas se mantienen alejadas. Ucrania exige la retirada total de las fuerzas rusas y la restitución de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Por su parte, Rusia insiste en mantener el control de las regiones que considera “anexionadas”, lo cual sigue siendo inaceptable para Kiev y sus aliados occidentales.
Estados Unidos participó como facilitador. Crédito: Reuters.
Estados Unidos como facilitador
Estados Unidos participó como facilitador clave en estas negociaciones. Delegados de alto nivel del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional acompañaron las discusiones, impulsando una hoja de ruta para futuros encuentros multilaterales.
Desde Washington, se remarcó que la única salida aceptable debe respetar el derecho internacional y la soberanía de Ucrania. Aun así, se reconoce que los canales diplomáticos deben mantenerse abiertos y que este tipo de encuentros ayudan a evitar una mayor escalada del conflicto.
Mientras las negociaciones se desarrollaban en Emiratos Árabes, sobre el terreno continuaron los ataques y bombardeos en varias regiones de Ucrania. En las últimas horas, se reportaron ofensivas rusas con drones y artillería en zonas del este y sur del país, lo que pone en evidencia las dificultades para establecer una tregua sostenida.
A casi cuatro años del inicio de la guerra, el conflicto ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una crisis geopolítica sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo diplomático en Abu Dhabi representa, al menos por ahora, una señal de apertura en medio del estancamiento militar.
Aunque el proceso de paz aún parece lejano, el hecho de que las tres partes se hayan sentado a la misma mesa marca un punto de inflexión. Las delegaciones acordaron mantener nuevos contactos en las próximas semanas, mientras la comunidad internacional observa con cautela este nuevo intento por detener una guerra que ya dejó profundas heridas.