Zelenski afirmó que Estados Unidos busca un acuerdo de paz antes de junio
El presidente ucraniano aseguró que Washington impulsa un acuerdo para cerrar el conflicto antes de junio y confirmó la propuesta de nuevas reuniones con Rusia, aunque advirtió que no aceptará concesiones territoriales.
Zelenski afirmó que Estados Unidos busca un acuerdo de paz antes de junio. Crédito: Reuters.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia finalice antes de junio y que, en ese marco, propuso nuevas reuniones entre las partes para avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin al conflicto armado iniciado en 2022.
Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa, en un contexto de renovada actividad diplomática y presión internacional para alcanzar un alto el fuego. Según explicó el mandatario ucraniano, Washington busca acelerar los tiempos y establecer un horizonte concreto para cerrar la guerra antes del inicio del verano boreal.
Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia finalice antes de junio. Crédito: Reuters.
Próxima ronda de conversaciones
Zelenski confirmó que Estados Unidos planteó la posibilidad de organizar nuevas reuniones entre representantes de Ucrania y Rusia en territorio estadounidense, una iniciativa inédita desde el comienzo del conflicto. Ucrania, según detalló el presidente, aceptó participar de esos encuentros con el objetivo de explorar caminos diplomáticos que permitan frenar las hostilidades.
Estas conversaciones se sumarían a otras instancias recientes que no lograron avances decisivos, pero que mantuvieron abierto el canal de diálogo. La propuesta de trasladar las negociaciones a Estados Unidos busca darles un nuevo impulso político y simbólico, con la mediación directa de Washington.
Pese a la presión para acelerar un acuerdo, Zelenski dejó en claro que Ucrania no aceptará condiciones que comprometan su soberanía ni concesiones territoriales forzadas. El mandatario remarcó que su país está dispuesto a negociar, pero no a firmar un pacto que legitime la ocupación de regiones ucranianas por parte de Rusia.
En ese sentido, reiteró que cualquier acuerdo deberá respetar la integridad territorial de Ucrania y contar con garantías de seguridad a largo plazo. Además, advirtió que los ataques rusos continúan, lo que dificulta avanzar hacia la paz mientras persisten las acciones militares.
Las declaraciones de Zelenski reflejan un momento clave en el tablero internacional. Crédito: Reuters.
Un replanteo diplomático intenso
Las declaraciones de Zelenski reflejan un momento clave en el tablero internacional, con Estados Unidos intentando marcar un plazo concreto para el fin de la guerra y con nuevas instancias de diálogo en evaluación.
Aunque las diferencias entre Moscú y Kiev siguen siendo profundas, el impulso diplomático actual sugiere un intento renovado por destrabar un conflicto que ya tuvo un alto costo humano, político y económico.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los próximos pasos, consciente de que cualquier avance —o retroceso— en estas negociaciones podría redefinir el escenario geopolítico global en los próximos meses.
De este modo, Ucrania enfrenta semanas decisivas en las que la diplomacia y la presión internacional podrían definir si el conflicto avanza hacia una salida negociada o si se prolonga en un escenario de mayor incertidumbre.