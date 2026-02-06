Balearon a un alto mando militar ruso en Moscú: investigan intento de asesinato

El teniente general Vladimir Alekseyev, una de las figuras más influyentes de la inteligencia militar rusa, fue baleado este viernes en Moscú en lo que las autoridades califican como un intento de asesinato. El hecho ocurrió dentro de un edificio residencial ubicado en el noroeste de la capital, cuando un individuo desconocido abrió fuego y luego se dio a la fuga.
El militar fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado. Si bien no se difundió un parte médico oficial, trascendió que recibió múltiples impactos de bala y su estado sería grave.
Investigan intento de asesinato en Moscú.
¿Quién es Vladimir Alekseyev?
Alekseyev es teniente general del Ministerio de Defensa de Rusia y ha ocupado cargos clave dentro del aparato de inteligencia del país. Figura histórica del GRU (Dirección Principal de Inteligencia), ha sido señalado por potencias occidentales como una pieza central en operaciones cibernéticas y encubiertas, incluidas acciones en el conflicto con Ucrania y en misiones fuera del país.
En varias oportunidades fue objeto de sanciones internacionales por presunta participación en actividades de espionaje y desestabilización.
Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó el ataque, y tampoco se conocen detalles sobre los motivos. Sin embargo, el hecho ocurre en un contexto de extrema tensión interna y externa para el gobierno ruso, con un frente de guerra abierto en Ucrania y una seguidilla de hechos que han puesto bajo la lupa la seguridad dentro del país.
El presidente Vladimir Putin fue informado inmediatamente y, según fuentes oficiales, ordenó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. Desde el Kremlin, algunos voceros deslizaron que el ataque podría tener implicancias políticas o estar vinculado con intentos de desestabilización interna.
Alekseyev es teniente general del Ministerio de Defensa de Rusia.
Un hecho que enciende las alertas
El atentado contra Alekseyev se suma a una serie de episodios similares ocurridos en los últimos años, en los que altos mandos militares o figuras clave del aparato estatal han sido blanco de atentados, sabotajes o incidentes poco claros.
La agresión no solo pone en jaque la seguridad en el propio territorio ruso, sino que podría tener consecuencias geopolíticas, en un momento en que el Kremlin busca consolidar su poder interno mientras continúa involucrado en un conflicto internacional de alta intensidad.
El atentado contra Alekseyev ocurre en un momento especialmente delicado para la política interna rusa. En las últimas semanas, se han intensificado los rumores de fracturas dentro del aparato militar, en medio de cuestionamientos sobre la conducción de la guerra en Ucrania y los recientes relevos en la cúpula del Ministerio de Defensa.
La violencia contra un alto oficial, en plena capital y sin una autoría clara, abre interrogantes sobre la estabilidad del poder militar y la posible existencia de conflictos internos en sectores estratégicos del Estado.