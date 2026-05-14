La edición 79.ª del Festival de Cine de Cannes no solo será recordada por sus estrenos cinematográficos, sino también por ser el escenario de una de las noticias más esperadas del mundo del entretenimiento. Este jueves 14 de mayo de 2026, el actor Dylan Sprouse y la supermodelo húngara Barbara Palvin confirmaron oficialmente que se convertirán en padres por primera vez.
Dylan Sprouse y Barbara Palvin confirmaron que serán padres
La pareja del momento eligió la exclusiva alfombra roja francesa para poner fin a los rumores. Con un look deslumbrante y una ecografía muy particular, el actor y la modelo anunciaron que esperan su primer hijo, coronando una historia de amor que nació en redes sociales y hoy vive su capítulo más tierno.
Un "baby bump" bajo el sol de la Riviera Francesa
Los rumores que circulaban desde abril cobraron vida propia cuando la pareja apareció en la alfombra roja del Hotel Martínez. Palvin, reconocida mundialmente como uno de los ángeles más icónicos de Victoria's Secret, lució un espectacular vestido azul celeste con detalles de plumas que resaltaba su incipiente "baby bump".
Con un gesto cargado de ternura, la modelo de 32 años posó ante los flashes internacionales acariciando su vientre, mientras Sprouse —quien saltó a la fama mundial por la serie de Disney "Zack y Cody: Gemelos en Acción"— la acompañaba orgulloso con un impecable esmoquin negro.
El "bebé rockero": una confirmación con estilo propio
Fieles a su estilo descontracturado, la confirmación no se limitó a la alfombra roja. Minutos después, la pareja compartió en sus redes sociales un carrusel de fotografías que incluyó la primera imagen de la ecografía. Un detalle no pasó desapercibido para los fans: en la captura del ultrasonido, se percibe la pequeña mano del bebé haciendo el gesto de "rock" (cuernos), una imagen que los futuros padres replicaron en una de las fotos de la publicación.
"Siento que he encontrado al hombre perfecto. Es amable y tierno", había declarado Palvin años atrás. Hoy, ese vínculo que comenzó con un mensaje por Instagram en 2017 y se selló con una boda en Hungría en 2023, se expande para recibir a un nuevo integrante de la familia, cuyo nacimiento se estima para finales del tercer trimestre de este año.
Superando obstáculos: el camino tras la endometriosis
El anuncio adquiere un matiz especial considerando que, en agosto de 2025, la propia Barbara Palvin compartió públicamente su lucha contra la endometriosis. Tras someterse a una cirugía para mejorar su calidad de vida y concientizar sobre la detección temprana de esta enfermedad, este embarazo representa una etapa de plenitud y salud para la modelo.
La noticia de la paternidad de Dylan Sprouse marca, de alguna manera, el crecimiento de toda una generación que creció viéndolo en la pantalla chica. Hoy, lejos de las travesuras del hotel Tipton, el actor y la modelo demuestran que han sabido construir una de las relaciones más sólidas y queridas de Hollywood, manteniendo la frescura de aquel primer encuentro y la madurez necesaria para este nuevo desafío.