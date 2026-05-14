En el Festival de Cannes

Dylan Sprouse y Barbara Palvin confirmaron que serán padres

La pareja del momento eligió la exclusiva alfombra roja francesa para poner fin a los rumores. Con un look deslumbrante y una ecografía muy particular, el actor y la modelo anunciaron que esperan su primer hijo, coronando una historia de amor que nació en redes sociales y hoy vive su capítulo más tierno.