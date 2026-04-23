Los rumores que vinculan a Kendall Jenner con Jacob Elordi siguen creciendo y suman nuevos detalles. En las últimas horas, una fuente cercana al entorno Kardashian aseguró que el vínculo entre la supermodelo y el actor no es algo reciente, sino que comenzó a gestarse hace varios meses.
Aseguran que Kendall Jenner y Jacob Elordi llevan meses saliendo en secreto
La relación habría comenzado a principios de año y se consolidará con encuentros frecuentes en Los Ángeles, impulsados por un círculo cercano que favoreció el acercamiento.
Las especulaciones tomaron mayor fuerza durante la primera semana del Festival Coachella, cuando ambos fueron vistos disfrutando del show de Justin Bieber. La presencia de celebridades en este tipo de eventos suele ser habitual, pero la aparición conjunta de Jenner y Elordi llamó especialmente la atención.
Si bien coincidieron con otras figuras en distintas fiestas posteriores al festival, el foco estuvo puesto en una celebración organizada por Bieber. Allí, según trascendió en distintos medios, habrían mostrado una cercanía que despertó sospechas sobre un posible romance.
Un vínculo que lleva tiempo
De acuerdo a información difundida por el entorno cercano a la familia, la relación entre la modelo y el actor se habría iniciado a comienzos de febrero. Durante ese período, ambos permanecieron en Los Ángeles, lo que habría facilitado encuentros frecuentes y un mayor acercamiento.
Este contexto permitió que la conexión evolucionara de manera sostenida, lejos de la exposición pública inicial. La cercanía geográfica y los espacios compartidos habrían sido clave para consolidar el vínculo.
El rol de Kylie Jenner
Otro de los datos que trascendieron es la participación de Kylie Jenner en el inicio de la relación. Según se indicó, habría impulsado el acercamiento entre su hermana y Elordi, motivada por la posibilidad de compartir salidas en pareja junto a Timothée Chalamet.
Durante la temporada de premios, los cuatro coincidieron en varias ocasiones, lo que habría fortalecido la dinámica grupal. En ese contexto, las reuniones sociales y encuentros privados jugaron un papel importante en el desarrollo del vínculo.
Reuniones en un entorno íntimo
Algunas de las primeras citas habrían tenido lugar en la casa de Kendall, ubicada en las cercanías de Beverly Hills. Ese espacio, conocido por ser un punto de encuentro habitual, habría favorecido la construcción de confianza entre los protagonistas.
En ese ambiente relajado y frecuente de reuniones, la relación se fue afianzando de manera natural. La cercanía entre los cuatro y la continuidad de los encuentros consolidaron una dinámica que hoy alimenta las versiones de un romance ya establecido.