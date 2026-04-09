El TCL Chinese Theatre de Los Ángeles se transformó en el epicentro del estilo global con la premiere de la tercera temporada de Euphoria. Tras una larga espera, el elenco de la serie que redefinió la estética de la Generación Z se reunió en un evento exclusivo que adelantó lo que será el capítulo más maduro de la creación de Sam Levinson.
Despliegue de estilo y glamour en el estreno mundial de Euphoria 3
Las estrellas de la serie del momento deslumbraron en el estreno del primer episodio en Los Ángeles. Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi marcaron el pulso de una noche donde la moda fue la gran protagonista.
Evolución y sofisticación en la red carpet
El desfile de estrellas confirmó que el tiempo no pasó en vano. Zendaya, referente indiscutida de la moda contemporánea, lideró la alfombra roja con un look que capturó todas las miradas, demostrando una vez más por qué es la musa preferida de las grandes casas de diseño.
Por su parte, Sydney Sweeney y Jacob Elordi exhibieron una imagen renovada, alejándose de los uniformes escolares para abrazar una sofisticación de alta costura. El elenco principal se completó con la presencia de Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Chloe Cherry, quienes mantuvieron la vara alta con propuestas visuales arriesgadas y vanguardistas.
“New Beginnings”: El esperado salto temporal
El primer episodio, titulado "New Beginnings" (Nuevos Comienzos), marca un quiebre definitivo en la historia. Según se pudo ver en la proyección privada, la trama se sitúa cinco años después de la graduación. Este salto temporal permite que los personajes —ahora adultos— se enfrenten a conflictos mucho más profundos, lejos de los pasillos de la secundaria.
La temporada, que constará de 8 episodios, promete explorar la complejidad de la vida después de la adolescencia con la crudeza y belleza visual que caracteriza a la serie.
La cita global será el próximo domingo 12 de abril en la plataforma HBO MAX, donde finalmente se develará el destino de Rue y sus amigos en esta nueva etapa de sus vidas.