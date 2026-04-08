Un regreso esperado

Euphoria estrena su tercera temporada: un salto temporal de cinco años y el desafío de reunir a sus estrellas

Tras una larga espera, el drama que redefinió la ficción juvenil vuelve a la pantalla este domingo 12 de abril. De íconos de la Generación Z a figuras de Hollywood, cómo cambió el elenco que marcó una era.