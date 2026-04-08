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Un regreso esperado

Euphoria estrena su tercera temporada: un salto temporal de cinco años y el desafío de reunir a sus estrellas

Tras una larga espera, el drama que redefinió la ficción juvenil vuelve a la pantalla este domingo 12 de abril. De íconos de la Generación Z a figuras de Hollywood, cómo cambió el elenco que marcó una era.

Euphoria estrena su tercera temporada.Euphoria estrena su tercera temporada.
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La espera finalmente terminó. El boom del streaming que nació en 2019 vuelve este domingo 12 de abril por HBO Max. Euphoria solo rompió récords de audiencia, sino que se convirtió en el espejo crudo, estético y a veces doloroso de las ansiedades contemporáneas, inicia su etapa más ambiciosa.

Sin embargo, el East Highland que conocimos ha quedado atrás. La gran novedad que resuena en los pasillos de la industria es el salto narrativo de cinco años.

Cast member Alexa Demie attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniAlexa Demie, quien interpreta a Maddy. Crédito: Reuters.

Los personajes ya no transitarán los pasillos de la preparatoria; ahora, la trama los encontrará navegando las complejidades de la vida adulta temprana, un movimiento arriesgado pero necesario para mantener la verosimilitud de un elenco que, en la vida real, ha dejado de ser adolescente hace tiempo.

Cast member Zendaya attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniZendaya es la protagonista principal de Euphoria. Crédito: Reuters.

De promesas a pesos pesados de Hollywood

El mayor desafío para el creador Sam Levinson no ha sido solo el guion, sino la agenda. En el tiempo que Euphoria estuvo en pausa, sus protagonistas dejaron de ser promesas para convertirse en los nombres más codiciados de la industria:

  • Zendaya consolidó su estatus de ícono global tras el éxito de Dune.
  • Jacob Elordi pasó de ser el villano juvenil a encarnar a figuras como Elvis Presley.
  • Sydney Sweeney se convirtió en la nueva "it girl" de la taquilla mundial.
Cast member Sydney Sweeney attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniSydney Sweeney interpreta al polémico personaje "Cassie". Crédito: Reuters.

Este crecimiento actoral promete una temporada con interpretaciones más maduras, pero también obligó a la producción a realizar malabares logísticos para reunir a un equipo que hoy factura millones de dólares por proyecto.

Cast member Jacob Elordi attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniJacob Elordi pasó de ser el villano juvenil a encarnar a grandes figuras en el cine. Crédito: Reuters.

Un regreso marcado por las ausencias

No todo es brillo en este retorno. La serie deberá navegar las profundas huellas emocionales dejadas por la partida de Angus Cloud (Fezco), cuya muerte en 2023 conmovió al mundo.

Mirá tambiénImpactantes imágenes de Sydney Sweeney y Zendaya en el tráiler de la nueva temporada de Euphoria

Su ausencia física obligará a una reescritura de los vínculos que eran el corazón de la serie. Asimismo, se confirmó que Barbie Ferreira (Kat) no formará parte de esta nueva etapa, marcando una depuración en el núcleo original de personajes.

Cast member Hunter Schafer attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniHunter Schafer interpreta a la icónica "Jules". Crédito: Reuters.

Estética y provocación: ¿Qué esperar?

Euphoria nunca fue solo una serie de televisión; fue una tendencia estética que dominó el maquillaje, la moda y la fotografía de los últimos años. Con el salto temporal, el desafío será ver cómo evoluciona esa identidad visual hacia la adultez sin perder el "glitter" y la crudeza que la hicieron única.

La tercera temporada se perfila no solo como la continuación de una historia, sino como el cierre de un ciclo generacional. El drama y la búsqueda de identidad siguen allí, pero ahora bajo la lente de un mundo que ya no tiene la red de contención de la secundaria. El juego ha cambiado, y las apuestas son más altas que nunca.

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