El cierre del prestigioso festival Coachella 2026 se vio empañado por un hecho delictivo que sacude al mundo del espectáculo. Madonna, quien regresó a los escenarios con una performance histórica, fue víctima de un robo en los propios camarines del predio de Indio, California. Según confirmaron fuentes cercanas a la artista este lunes 20 de abril, desconocidos sustrajeron parte de su vestuario de archivo, piezas que no solo tienen un alto valor económico, sino un peso simbólico fundamental en su carrera.
Escándalo en Coachella: robaron vestuario histórico de Madonna tras su show
La "Reina del Pop" denunció el hurto de piezas icónicas de su archivo personal que fueron utilizadas durante su reciente y aclamada presentación en el festival californiano. El equipo de la artista calificó el hecho como una pérdida "invaluable" para el patrimonio de la cultura pop.
El botín: piezas que hicieron historia
El robo no fue al azar. De acuerdo a los reportes preliminares, entre los objetos sustraídos se encuentran prendas diseñadas exclusivamente por firmas de alta costura que la cantante ha utilizado en giras mundiales previas y que decidió "reeditar" para su presentación en Coachella.
Testimonios del entorno de la cantante aseguran que la seguridad del evento está siendo investigada, ya que el acceso al área de backstage donde se encontraba el guardarropa era restringido.
La reacción de la artista
A través de sus redes sociales y mediante comunicados de sus representantes, la intérprete de "Like a Prayer" expresó su profunda tristeza e indignación. Si bien no se ha detallado el valor monetario exacto, expertos en subastas de objetos de culto estiman que las piezas podrían alcanzar cifras de seis dígitos en el mercado negro de coleccionistas.
"¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", confesó a través de sus stories de Instagram.
"No es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas", manifestó la cantante tras conocer la noticia. La artista ofreció una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar las prendas y solicitó contactar a su equipo a través de un correo electrónico: "Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: [email protected]. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón", finalizó Madonna.
El caso se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde fanáticos y usuarios han compartido el llamado de la cantante para ayudar a localizar las piezas, consideradas de alto valor tanto económico como simbólico.
La policía local y la seguridad privada de Coachella trabajan en conjunto analizando las cámaras de vigilancia del sector de producción. Hasta el momento, no hay detenidos, pero se sospecha de un "trabajo interno" debido a la precisión con la que se seleccionaron las piezas robadas.