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Escándalo en Coachella: robaron vestuario histórico de Madonna tras su show

La "Reina del Pop" denunció el hurto de piezas icónicas de su archivo personal que fueron utilizadas durante su reciente y aclamada presentación en el festival californiano. El equipo de la artista calificó el hecho como una pérdida "invaluable" para el patrimonio de la cultura pop.