Madonna confirmó su regreso a la música con el lanzamiento de su próximo material de estudio titulado "Confessions On a Dance Floor: Part II". Según el anuncio oficial realizado por la intérprete, el disco estará disponible a partir del próximo 3 de julio.
Madonna confirmó la secuela de su disco más icónico: todos los detalles del lanzamiento
El nuevo álbum de la artista se publicará el 3 de julio. Tras eliminar su contenido en Instagram, la cantante presentó la portada del disco y un adelanto del sencillo "I Feel So Free".
La noticia llega tras una serie de movimientos en las redes sociales de la cantante, quien días atrás eliminó la totalidad de sus fotografías y videos de su cuenta de Instagram y actualizó su foto de perfil, una estrategia utilizada habitualmente para marcar el inicio de una nueva etapa artística.
Detalles del nuevo material
La artista compartió la portada del álbum, en la cual se la observa sentada con un velo rosa sobre el rostro ante un fondo de tonalidades moradas. De manera simultánea, su canal oficial de YouTube publicó un fragmento de un minuto del tema "I Feel So Free". La pieza presenta un sonido electrónico y está ilustrada por una imagen de botas plateadas y un altoparlante.
Este trabajo funciona como la continuación directa de "Confessions On a Dance Floor", editado en 2005. Aquella producción incluyó canciones como "Hung Up" y "Sorry", y obtuvo el premio Grammy al mejor álbum electrónico/dance en la 49.ª edición de los galardones.
Antecedentes
Desde el lanzamiento de "Madame X" en 2019, Madonna no había publicado un disco con canciones inéditas. En aquella oportunidad, la producción contó con la colaboración de artistas como Maluma en el sencillo "Medellín" y la difusión de temas como "Crave".
Con el anuncio de esta segunda parte, la cantante retoma el concepto estético y sonoro que marcó su carrera a mediados de la década del 2000, orientado nuevamente hacia las pistas de baile y la música electrónica.