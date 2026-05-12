Brangelina en disputa

Revés judicial para Brad Pitt: Angelina Jolie podrá avanzar con la venta del Château Miraval

En una nueva instancia del prolongado conflicto legal, la justicia francesa falló a favor de la actriz, rechazando el pedido del actor para acceder a correos privados. La sentencia consolida la autonomía de Jolie sobre su participación en la finca vinícola valuada en 164 millones de dólares.