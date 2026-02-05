Brad Pitt y Jennifer Aniston, ¿otra vez juntos?

Un rumor sobre un posible trabajo conjunto de dos figuras icónicas reaviva el interés de fanáticos y expertos del espectáculo. La noticia surgió luego de que trascendiera que los dos intérpretes no descartarían trabajar juntos si el guion y los roles les resultan interesantes.
El rumor, que comenzó a circular entre fuentes cercanas al círculo artístico, abrió un debate entre los aficionados, que desde hace años siguen con pasión cada movimiento relacionado con la ex pareja.
La noticia sobre un posible reencuentro profesional de Brad Pitt y Jennifer Aniston surgió luego de que trascendiera que los dos intérpretes no descartarían trabajar juntos si el guion y los roles les resultan interesantes. El rumor, que comenzó a circular entre fuentes cercanas al círculo artístico, abrió un debate entre los aficionados, que desde hace años siguen con pasión cada movimiento relacionado con la ex pareja.
Según lo publicado por varios medios internacionales, la posibilidad, hasta ahora considerada remota, hoy aparece como una posibilidad más concreta que nunca antes, luego de años de distanciamiento profesional tras su separación en 2005.
Brad Pitt y Jennifer Aniston se conocieron a fines de la década del 90 y contrajeron matrimonio en el año 2000. REUTERS/Eric Gaillard
De una ruptura mediática a una amistad profesional
La historia entre Pitt y Aniston quedó marcada por uno de los separaciones más mediáticas de Hollywood, que se consumó en 2005 luego de que el actor comenzara un romance con Angelina Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith y pusiera fin al matrimonio con Aniston. En aquel momento, la pareja había sido vista como un símbolo de estabilidad y glamour de la industria cinematográfica.
Con el paso de los años, la relación entre ambos evolucionó hacia una amistad más cordial. Incluso coincidieron de manera amistosa en la entrega de los premios SAG 2020, un gesto que fue interpretado por la prensa como un indicio de la madurez de su vínculo y que abrió puertas a nuevas posibilidades de colaboración profesional en el futuro.
¿Qué implicaría una nueva colaboración?
Los primeros rumores apuntan a que, si bien no sería necesariamente una historia romántica entre los personajes de Pitt y Aniston, sí podría tratarse de un proyecto significativo que los reúna nuevamente frente a las cámaras. Diversos medios especializados señalan que ambos intérpretes estarían dispuestos a analizar propuestas, siempre que los roles sean adecuados y respeten las trayectorias individuales que cada uno ha construido en los últimos años.
Este tipo de colaboración no solo apelaría a la nostalgia de los fanáticos, sino que también representaría un hito en la carrera de ambos, consolidando una etapa donde la madurez profesional y la reconciliación amistosa se combinan para darles un nuevo lugar en la escena cinematográfica contemporánea.
Aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales por parte de los protagonistas o sus representantes, la sola posibilidad de ver a Brad Pitt y Jennifer Aniston trabajando juntos de nuevo fue suficiente para encender las redes sociales y generar expectativas entre los seguidores de la pareja. Si se concreta, sería uno de los regresos más comentados y esperados en Hollywood en los últimos años.