Revuelo en redes sociales

Brad Pitt y Jennifer Aniston, ¿otra vez juntos?

Un rumor sobre un posible trabajo conjunto de dos figuras icónicas reaviva el interés de fanáticos y expertos del espectáculo. La noticia surgió luego de que trascendiera que los dos intérpretes no descartarían trabajar juntos si el guion y los roles les resultan interesantes.