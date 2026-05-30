Talento local

Gerardo Mari, el diseñador industrial santafesino que brilla en Milán

Un recorrido marcado por la resiliencia de la crisis del 2003, la innovación técnica y la nostalgia por sus raíces. Oriundo de barrio Sargento Cabral y egresado de la Escuela Industrial Superior, conquistó las firmas más prestigiosas de Europa. En diálogo con El Litoral repasó su trayectoria y su presente en la capital lombarda del diseño.