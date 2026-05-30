Facundo Leal, ex titular de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido tras un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo. Durante el operativo, los investigadores encontraron más de 650.000 dólares, sustancias estupefacientes y distintos elementos que ahora forman parte de una investigación judicial.
Allanaron al ex titular de ARSAT y ORSNA: encontraron más de 650 mil dólares y drogas
Facundo Leal quedó detenido tras un operativo en su departamento de Palermo, donde además secuestraron documentación y dispositivos electrónicos en una causa judicial que sumó nuevas líneas de investigación.
El procedimiento se realizó en el marco de una causa que, en un principio, no lo tenía como principal investigado.
El operativo y los elementos secuestrados
El allanamiento formó parte de una serie de procedimientos simultáneos ordenados por la Justicia. Según trascendió, se llevaron a cabo cerca de una docena de operativos en distintos puntos.
En el domicilio de Leal, los agentes secuestraron alrededor de US$650.000 en efectivo, además de pesos argentinos y moneda extranjera de otros países.
También fueron halladas sustancias como ketamina, cocaína y drogas sintéticas en diferentes presentaciones. A esto se sumaron dispositivos electrónicos y documentación que ahora será analizada para determinar si guarda relación con el expediente en curso.
La investigación
La causa judicial comenzó a partir del robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT. Sin embargo, con el avance de las medidas de prueba, la investigación se amplió hacia posibles irregularidades vinculadas a contrataciones dentro de la empresa estatal.
De acuerdo con fuentes judiciales, el hallazgo del dinero y las drogas ocurrió de forma circunstancial, ya que el expediente original no contemplaba delitos relacionados con narcotráfico ni con la tenencia de grandes sumas de dinero.
La causa está en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, con la intervención del fiscal Fernando Domínguez.
Su recorrido en el Estado
Leal encabezó ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante el gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, fue designado al frente del ORSNA durante la gestión de Javier Milei, organismo encargado de supervisar el sistema aeroportuario nacional.
Su salida del cargo se oficializó a fines de febrero de 2026, luego de presentar su renuncia.
Pese a haber dejado la conducción del organismo meses atrás, al momento del allanamiento seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, según información difundida por medios nacionales.
Qué puede pasar ahora
La Justicia analizará los dispositivos, documentos y bienes secuestrados para establecer el origen del dinero hallado y determinar si existe relación con las maniobras investigadas dentro de la empresa estatal.
Mientras tanto, el ex funcionario permanece detenido a disposición de la Justicia Federal, en una causa que, tras el operativo, incorporó nuevas líneas de investigación de impacto penal, económico y político.