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Imputaron a dos trabajadores del Mercado de Abasto por transportar panes de cocaína

Los panes tenían el sello de un delfín y dos de ellos, además, fotos de famosos narcotraficantes. La Justicia Federal dispuso que los dos acusados permanecerán en prisión preventiva durante los sesenta días que demoraría la investigación.

Uno de los panes incautados, con fotos de caras conocidas. Foto: El LitoralUno de los panes incautados, con fotos de caras conocidas. Foto: El Litoral
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Esta semana, dos jóvenes fueron formalmente imputados por la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe, acusados de transportar casi tres kilos y medio de cocaína en el departamento La Capital.

Eran aproximadamente las 19.40 del pasado sábado 23 de mayo cuando los dos sospechosos se toparon con un puesto de control preventivo de la policía provincial.

Circulaban en moto y los uniformados estaban apostados en el kilómetro 507 de la ruta nacional 11, a la altura del ex peaje de Nelson.

Los muchachos, que se domicilian en la zona norte de la ciudad de Santa Fe y trabajan en el Mercado de Productores, no contaban con la documentación necesaria del vehículo y el conductor tampoco tenía la credencial habilitante para poder manejar.

Los cuatro envoltorios con cocaína pesaron casi 3,5 kilos. Foto: El LitoralLos cuatro envoltorios con cocaína pesaron casi 3,5 kilos. Foto: El Litoral

En la mochila

Uno de los policías le preguntó al acompañante qué llevaba adentro de la mochila. “Ropa”, respondió el joven.

El uniformado le pidió que le mostrara y el sospechoso se limitó a sacar una campera que rápidamente volvió a guardar.

Al insistir, los agentes vieron los “ladrillos” y rápidamente convocaron a dos testigos para hacer la requisa.

Así hallaron tres “panes” y otro envoltorio con cocaína. En total, la carga pesaba 3,484 kilogramos.

Los ladrillos tenían el sello de un delfín y, además, dos de ellos llevaban fotos de conocidos narcos, dos reales (Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo “El Patrón” Escobar) y otro cinematográfico (Tony “Caracortada” Montana, interpretado por Al Pacino).

Investigación

El caso inicialmente fue tomado por la fiscalía provincial, que al día siguiente remitió el expediente a la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe, a cargo del doctor Jorge Gustavo Onel, por el tipo de delito que se investigaba.

La causa quedó en manos de la fiscal Natalia Palacín, quien esta semana imputó formalmente a los jóvenes detenidos por transporte de estupefacientes.

La audiencia de formalización de la investigación fue presidida por el juez Aldo Alurralde, quien dispuso además la prisión preventiva para los acusados por un plazo de 60 días, mientras se deberán realizar las medidas de prueba necesarias.

Los imputados, cuyas iniciales son I. Y. M. y B. U. A., fueron asistidos por el abogado de la defensoría pública Pedro Busico.

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