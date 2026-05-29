Inseguridad en Santa Fe

"Gracias a Dios no nos cruzamos": Imputaron al acusado de robar a una familia mientras dormía

El hombre de 32 años quedó formalmente acusado por siete hechos delictivos cometidos entre marzo y mayo en Colastiné Norte. Entre ellos figura el robo de más de 30 millones de pesos, dólares y documentación a una familia que dormía en su vivienda. Las víctimas declararon ante el juez y describieron el impacto emocional que les dejó el episodio.