El hombre detenido por haber sustraído una importante suma de dinero y documentos en una vivienda de Colastiné Norte fue imputado este viernes por una seguidilla de delitos contra la propiedad ocurridos en la zona de la costa de la ciudad de Santa Fe durante los últimos dos meses.
"Gracias a Dios no nos cruzamos": Imputaron al acusado de robar a una familia mientras dormía
El hombre de 32 años quedó formalmente acusado por siete hechos delictivos cometidos entre marzo y mayo en Colastiné Norte. Entre ellos figura el robo de más de 30 millones de pesos, dólares y documentación a una familia que dormía en su vivienda. Las víctimas declararon ante el juez y describieron el impacto emocional que les dejó el episodio.
La audiencia incluyó un fuerte testimonio de las víctimas del hecho más reciente, quienes relataron el miedo y las consecuencias personales que les dejó el ingreso del ladrón a su casa mientras dormían.
La audiencia imputativa se realizó pasado el mediodía en tribunales y estuvo encabezada por el juez penal Sergio Carraro. El acusado es Marcos Daniel Britos, de 32 años, a quien la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresin, le atribuyó siete hechos delictivos cometidos entre fines de marzo y el 21 de mayo. La defensa estuvo a cargo del defensor oficial Nicolás Mosconi.
Viaje frustrado y miedo
Durante la audiencia también estuvieron presentes las víctimas del robo ocurrido en una casa de calle Chañares al 5300, en Colastiné Norte, quienes expusieron ante el magistrado el impacto material y emocional que les produjo el episodio.
“Mi hija y mi mujer están indocumentadas”, expresó uno de los damnificados al explicar que entre los elementos robados había pasaportes, visas y documentos personales.
Según relató, aquella madrugada la familia tenía preparado el equipaje porque horas después debía viajar a Estados Unidos, circunstancia que hizo que gran parte del dinero y las pertenencias estuvieran reunidos en el comedor. “Dejamos todo preparado para que se lo lleven”, lamentó.
La mujer, por su parte, transmitió la sensación de temor que le provoca saber que el acusado vive cerca de su domicilio. “Él conoce mi casa”, sostuvo ante el juez, y recordó que el intruso ingresó mientras toda la familia dormía. “Gracias a Dios no nos cruzamos”, agregó.
La mano en la ventana
De acuerdo con la investigación, entre las 2 y las 6 de la madrugada del 21 de mayo Britos habría saltado el tapial perimetral de la vivienda y sustraído una mochila con pasaportes, visas y 1.100 dólares; otra mochila con zapatillas; un neceser con 20 millones de pesos y una bolsa de tela con otros 10 millones.
La pesquisa tomó impulso a partir del hallazgo de una huella en el lugar del hecho, elemento que permitió orientar la investigación hacia el ahora imputado y concretar posteriormente su detención.
Además del robo que motivó su arresto, la fiscal Peresin le atribuyó otros seis hechos ocurridos en distintos puntos de Colastiné Norte y zonas aledañas.
Ladrón de jardín
El primero data del 30 de marzo, cuando presuntamente escaló el tapial de una vivienda de calle Charrúas al 4800 y robó una garrafa de 15 kilos.
También fue acusado por tres ingresos a una propiedad de calle Timbúes al 5500, entre el 1 y el 2 de mayo, tras cortar el cerco perimetral. De allí habría sustraído herramientas y distintos elementos del garaje, entre ellos una motoguadaña, una bomba centrífuga, cuchillos, una sopladora y una sierra circular.
La secuencia continuó el 6 de mayo, cuando según la acusación rompió el candado de una vivienda ubicada en la intersección de Los Zorzales y Dalias para llevarse una manguera de 25 metros.
En tanto, durante la madrugada del 13 de mayo habría cometido otros dos hechos: uno en una casa de calle Canillitas y Chanaes, desde donde robó dos camperas tras saltar un tapial; y otro en un domicilio de calle Matacos al 5200, donde cortó el tejido perimetral y sustrajo una bomba y un ionizador.
Contra la madre
Ese mismo día, pero horas más tarde, Britos también habría incumplido una orden judicial de restricción de acercamiento respecto de su madre. La medida había sido dictada el 23 de febrero por la jueza María Celeste Minniti y le imponía mantenerse a 500 metros del domicilio familiar.
La fiscal calificó los distintos hechos como hurtos calificados por escalamiento, robos simples, robos calificados por efracción y desobediencia de mandato judicial, todos atribuidos en carácter de autor.
Finalmente, Peresin solicitó la prórroga de la detención hasta la audiencia de medidas cautelares prevista para el próximo miércoles 3 de junio. El pedido contó con el consentimiento de la defensa y fue admitido por el juez Carraro, quien dispuso mantener detenido al imputado hasta que se debata la prisión preventiva.