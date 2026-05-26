Identificado por una huella

Imputan al ladrón que se llevó dinero y pasaportes de una casa de Colastiné Norte

El hecho se produjo el jueves pasado, mientras la familia dormía. Aunque no se recuperó dinero ni documentación, fue secuestrada una mochila con pañales en la zona de la Vía Muerta. Las víctimas son familiares directos de un ex gobernador de Santa Fe.