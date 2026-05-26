Delitos reiterados

Robos en countries de Santo Tomé: qué dijo el Gobierno tras los últimos hechos

La vocera provincial Virginia Coudannes aseguró que ya intervienen la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, confirmó nuevas reuniones con administraciones de countries y explicó cómo se articula la prevención entre las fuerzas de seguridad y los sistemas privados de vigilancia.