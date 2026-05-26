La seguidilla de robos registrados en barrios privados de Santo Tomé encendió la preocupación de vecinos y autoridades provinciales. Tras los episodios ocurridos en los countries La Tatenguita, El Paso y El Pinar, desde el Gobierno de Santa Fe confirmaron nuevas reuniones con representantes de los complejos residenciales para reforzar la articulación en materia de prevención.
Robos en countries de Santo Tomé: qué dijo el Gobierno tras los últimos hechos
La vocera provincial Virginia Coudannes aseguró que ya intervienen la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, confirmó nuevas reuniones con administraciones de countries y explicó cómo se articula la prevención entre las fuerzas de seguridad y los sistemas privados de vigilancia.
Durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, la vocera provincial, Virginia Coudannes, se refirió a los recientes hechos delictivos y aseguró que ya existe un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad, la Policía y las administraciones privadas.
Los robos
El último episodio ocurrió el viernes 22 de mayo, cuando un delincuente ingresó a una vivienda del barrio privado La Tatenguita, ubicado en Santo Tomé. Tras ser detectado, escapó hacia el country lindero El Paso, donde irrumpió en otra propiedad.
En medio de la situación, un joven que se encontraba dentro de la vivienda logró escapar por un balcón, mientras el sospechoso, que habría estado armado, consiguió huir sin ser detenido.
Días antes, el miércoles 20 de mayo, otro robo se produjo en el country El Pinar. Allí, delincuentes ingresaron a una casa del lote 192 y sustrajeron joyas, dólares y distintos objetos de valor. Además, cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado intentando abrir una camioneta estacionada dentro del predio.
La respuesta de provincia
Ante la preocupación de los vecinos, Coudannes explicó que ya se realizaron encuentros con algunos barrios privados y adelantó nuevas reuniones para reforzar estrategias de prevención. “Días atrás hubo reuniones con uno de los countries, en estos días hay reunión con todos, desde el Ministerio de Seguridad. La articulación y el diálogo con los barrios es constante”, sostuvo la funcionaria.
Además, destacó el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y el sistema de emergencias tras las denuncias de los vecinos. “Ante la denuncia ya Fiscalía y la Policía de Investigaciones tienen los casos. El 911 llegó rápido ante las incidencias, ante los llamados de los vecinos, que ante cualquier llamado llega entre 5 y 6 minutos”, afirmó.
Seguridad privada
La vocera también recordó que los countries poseen sistemas de vigilancia propios y explicó cuál es el alcance de la intervención policial en esos espacios. “Estos barrios tienen su seguridad privada, cámaras que dependen de la seguridad interna y su perímetro delimitado, por tanto la Policía no genera patrullaje dentro del barrio privado”, aclaró.
En ese contexto, el Gobierno provincial buscará profundizar el intercambio con las administraciones de los complejos residenciales.
“Se va a realizar este encuentro para poder compartir estas estrategias que generamos, pero también de qué manera se puede seguir intercambiando con estos barrios”, concluyó Coudannes.