Se investiga

Nuevo incidente en un country privado de Santo Tomé: una mujer detenida por agredir a la policía

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en Aires del Llano, donde una mujer ingresó al predio, se dirigió a la vivienda de su ex pareja y protagonizó incidentes con los moradores. Cuando intervino la policía, reaccionó con agresividad y terminó detenida por Atentado y resistencia a la autoridad