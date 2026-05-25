La tranquilidad aparente de los barrios privados volvió a quedar bajo tensión en la zona de countries de Santo Tomé. Esta vez no fue un robo ni una irrupción de delincuentes armados, sino un episodio de desorden y violencia ocurrido dentro del country Aires del Llano, que terminó con una mujer aprehendida tras enfrentarse con efectivos policiales.
Nuevo incidente en un country privado de Santo Tomé: una mujer detenida por agredir a la policía
El episodio ocurrió el domingo por la tarde en Aires del Llano, donde una mujer ingresó al predio, se dirigió a la vivienda de su ex pareja y protagonizó incidentes con los moradores. Cuando intervino la policía, reaccionó con agresividad y terminó detenida por Atentado y resistencia a la autoridad
Según informaron voceros policiales, el suceso se desencadenó alrededor de las 14:30, cuando la central de emergencias 911 alertó sobre un severo desorden en el interior del mencionado barrio privado. Hasta allí se dirigió el móvil 10.124 del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.
Una entrada bajo sospecha
De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, una mujer identificada por sus iniciales como G. C. D. logró sortear los controles de ingreso al predio manifestando que viajaba a bordo de un vehículo de la plataforma Uber para dejar a un supuesto pasajero.
Sin embargo, una vez traspuesta la seguridad, la mujer modificó su rumbo y se dirigió decididamente hacia otra vivienda del complejo, donde se domicilia su ex pareja.
Al arribar a dicha propiedad, la mujer comenzó a proferir insultos y a generar disturbios con los moradores de la vivienda, provocando una situación de extrema tensión en el vecindario.
Resistencia y forcejeo
Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar, intentaron mediar en el conflicto. Los actuantes entablaron diálogo con la implicada a fin de persuadirla para que deponer su actitud hostil y se retirara del predio de manera pacífica. Sin embargo, las directivas impartidas por la autoridad fueron desoídas por completo.
Lejos de calmarse, la mujer adoptó una postura sumamente agresiva. De las palabras pasó a la acción física, ofreciendo una tenaz resistencia y llegando a entablar un violento forcejeo con los uniformados que intentaban contenerla. Ante la flagrancia de la situación, el personal policial procedió a la reducción y aprehensión de la mujer.
El procedimiento fue trasladado por razones de jurisdicción a la Subcomisaría 15a., donde se dio conocimiento a las autoridades judiciales en turno. A la imputada se le formó causa por los delitos de "Atentado y resistencia a la autoridad".
Contexto de suma sensibilidad
Aunque el hecho no guarda relación directa con los recientes robos registrados en barrios privados de la región, el episodio vuelve a poner el foco sobre la creciente conflictividad y la seguidilla de intervenciones policiales que vienen produciéndose en los countries de Santo Tomé.
En los últimos días, vecinos de distintos complejos residenciales expresaron preocupación por reiteradas intrusiones y hechos delictivos ocurridos en urbanizaciones cerradas ubicadas a la vera de la autopista.
Uno de los casos más resonantes ocurrió precisamente en Aires del Llano, donde un delincuente armado irrumpió en dos viviendas, efectuó un disparo dentro de una de las propiedades y escapó con dinero y joyas. El episodio generó fuerte alarma entre los residentes y es investigado como robo calificado.
Sin ir más lejos, el viernes por la noche se encendieron las alarmas en el barrio privado La Tatenguita, donde un delincuente logró vulnerar el perímetro e ingresar a una propiedad. En su huida, el mismo malviviente cruzó el tejido hacia el country lindero El Paso, donde llegó a meterse en otra vivienda, forzando la huida desesperada de un joven por un balcón.
Asimismo, el pasado miércoles 20 de mayo, el country El Pinar sufrió un robo bajo la modalidad de escruche (en ausencia de moradores) en el lote 192, de donde se sustrajeron joyas y moneda extranjera. Por este motivo, la irrupción del domingo en Aires del Llano —aunque de naturaleza distinta— causó conmoción e inmediata reacción policial.