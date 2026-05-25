En la costa santafesina

Apresan a joven que intentó ingresar por la fuerza a dos viviendas en Arroyo Leyes

El sospechoso fue aprehendido dentro del patio de una propiedad de Arroyo Leyes. Un vecino aseguró además que el mismo individuo había intentado violentar momentos antes la puerta de otra finca lindera.