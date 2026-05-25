Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo en la comuna de Arroyo Leyes, luego de ser sorprendido dentro del perímetro de una vivienda mientras presuntamente intentaba ingresar por la fuerza al inmueble.
Apresan a joven que intentó ingresar por la fuerza a dos viviendas en Arroyo Leyes
El sospechoso fue aprehendido dentro del patio de una propiedad de Arroyo Leyes. Un vecino aseguró además que el mismo individuo había intentado violentar momentos antes la puerta de otra finca lindera.
El procedimiento fue realizado por personal policial que se encontraba afectado a tareas preventivas en la zona y que acudió tras un aviso ingresado al sistema de emergencias.
El operativo se concretó cerca de las 5 de la mañana sobre calle Los Álamos al 1300, en jurisdicción de la Subcomisaría 20ma., y culminó con el traslado del sospechoso a sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Un grito de auxilio en plena madrugada
Según surge de las actuaciones oficiales, la intervención comenzó minutos antes, cuando el jefe de la Sexta Zona de Inspección junto a sus efectivos fueron comisionados por frecuencia radial a raíz de una incidencia que alertaba sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa en una propiedad de Arroyo Leyes.
Al arribar al lugar indicado, los uniformados observaron a un hombre dentro del perímetro de la finca, aparentemente intentando vulnerar el acceso a la vivienda.
Siempre de acuerdo con el parte policial, el jefe del operativo intentó identificar al individuo y preguntarle por los motivos de su presencia allí. Sin embargo, el sospechoso respondió con evasivas y contradicciones.
Fue en ese contexto cuando desde el interior del inmueble se escuchó un pedido de auxilio. “¡Me quieren robar!”, habría gritado una persona desde el interior de la casa, situación que precipitó la intervención directa de los agentes.
Ante la presunta comisión flagrante de un delito, uno de los efectivos decidió saltar el portón perimetral de la propiedad y concretó la aprehensión del sospechoso dentro del patio de la vivienda. El detenido fue identificado como L D. F. de 27 años.
Daños en otra vivienda vecina
Minutos después del procedimiento, el propietario de la finca salió del inmueble y permitió el acceso del resto del personal policial para completar las actuaciones correspondientes.
Pero el episodio no terminó allí. Durante el operativo también se presentó un vecino del sector, quien manifestó que instantes antes el mismo individuo habría intentado ingresar a otra propiedad lindera.
De acuerdo con ese testimonio, el sospechoso provocó daños visibles en la puerta de ingreso de una vivienda perteneciente a un hombre domiciliado en la ciudad de Santa Fe.
Ante esa situación, la policía incorporó al expediente una posible imputación por daño, en concurso con la tentativa de robo que motivó la intervención inicial.
Con colaboración de otro móvil policial convocado para reforzar la seguridad del procedimiento, el sospechoso fue trasladado finalmente a la Subcomisaría 20ma., donde quedó alojado a disposición del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.