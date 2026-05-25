Santa Fe

En Rincón: recuperan elementos robados al espacio cultural "Sapucay; La casa de Fernando Birri"

La investigación encabezada por la Comisaría 14ta permitió localizar y secuestrar dos estructuras de madera y metal sustraídas días atrás del predio cultural "Sapucay La Casa de Fernando Birri", dependiente del Ministerio de Cultura provincial.