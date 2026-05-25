Un rápido trabajo investigativo realizado por efectivos de la Comisaría Distrito 14ta de San José del Rincón permitió esclarecer el hurto de mobiliario perteneciente a un espacio cultural de la ciudad y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.
En Rincón: recuperan elementos robados al espacio cultural "Sapucay; La casa de Fernando Birri"
La investigación encabezada por la Comisaría 14ta permitió localizar y secuestrar dos estructuras de madera y metal sustraídas días atrás del predio cultural "Sapucay La Casa de Fernando Birri", dependiente del Ministerio de Cultura provincial.
El hecho había generado preocupación entre trabajadores y vecinos vinculados al ámbito cultural local, dado que los objetos robados formaban parte del equipamiento de “Sapucay - La Casa de Fernando Birri”, un espacio dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia ubicado sobre calle Ubajay al 1500.
La denuncia fue radicada el pasado 18 de mayo, luego de advertirse la desaparición de dos bancos confeccionados en madera y metal, de aproximadamente dos metros y medio de longitud, que se encontraban emplazados en la galería del predio cultural.
A partir de ese momento, personal policial inició distintas tareas de campo orientadas a reconstruir el recorrido de los elementos sustraídos y establecer posibles responsables del hecho.
Según trascendió de fuentes policiales, el avance de la pesquisa permitió reunir datos que condujeron a los investigadores hacia la zona de calles Orrego y Santa Rosa, donde finalmente se logró localizar el mobiliario buscado.
Un vecino colaboró con la investigación
Las actuaciones permitieron determinar que los bancos habían sido adquiridos por un vecino del sector, quien —de acuerdo con lo informado oficialmente— desconocía por completo el origen ilícito de los objetos.
En ese contexto, y mediante la correspondiente intervención policial, el hombre accedió de manera voluntaria a entregar los muebles, situación que facilitó el recupero íntegro de los bienes pertenecientes al centro cultural.
Voceros de la investigación indicaron que la colaboración del adquirente resultó clave para agilizar el procedimiento y evitar que los elementos fueran trasladados o revendidos nuevamente.
Patrimonio recuperado
Tras concretarse el secuestro formal de los bancos, los objetos quedaron nuevamente a disposición de las autoridades correspondientes para ser restituidos al espacio cultural afectado.
Desde la fuerza destacaron la rapidez con la que se desarrolló la investigación y remarcaron la importancia de las tareas preventivas y de proximidad realizadas por la dependencia policial en distintos sectores de San José del Rincón.
El caso, si bien no implicó daños de gravedad ni personas detenidas hasta el momento, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de instituciones públicas y espacios culturales frente a delitos contra la propiedad.
Investigación en marcha
Mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer cómo se produjo la maniobra y quién concretó el hurto inicial, los investigadores no descartan nuevas medidas vinculadas al expediente.
La causa permanece bajo análisis de las autoridades competentes, en tanto los bienes recuperados representan parte del mobiliario utilizado habitualmente en actividades culturales y comunitarias desarrolladas en el predio “Sapucay - La Casa de Fernando Birri”.