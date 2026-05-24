San José del Rincón

Cayó una banda dedicada al robo y desguace de motos en la costa santafesina

La investigación encabezada por la 6ta. Zona de Inspección permitió detener a dos hombres que operaban en San José del Rincón bajo una modalidad reiterada: sustraían motocicletas, las ocultaban entre pastizales y luego las desguazaban para vender sus partes de manera ilegal.