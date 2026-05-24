La investigación de una seguidilla de robos de motocicletas en San José del Rincón y distintos puntos del corredor de la Costa terminó en las últimas horas con dos hombres detenidos y una estructura delictiva parcialmente desarticulada.
Cayó una banda dedicada al robo y desguace de motos en la costa santafesina
La investigación encabezada por la 6ta. Zona de Inspección permitió detener a dos hombres que operaban en San José del Rincón bajo una modalidad reiterada: sustraían motocicletas, las ocultaban entre pastizales y luego las desguazaban para vender sus partes de manera ilegal.
El procedimiento, coordinado por la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación a cargo de la fiscal Lucila Nuzzo, permitió además recuperar varios vehículos y reconstruir un patrón de acción que mantenía en alerta a vecinos de la región.
Según informaron desde la Comisaría Distrito 14° y la Jefatura de la 6ta Zona de Inspección, las pesquisas comenzaron a consolidarse a partir del aporte de denuncias vecinales y del cruce de información reunida por los investigadores.
Los hechos tenían características repetidas: robos cometidos durante la noche, irrupciones violentas en viviendas particulares, traslado de los vehículos hacia sectores cubiertos de malezas y posterior desarme para comercializar motopartes.
Delincuente reincidente
Uno de los nombres que apareció reiteradamente en la investigación fue el de Y.J. P., de 20 años, señalado como un delincuente reincidente conocido en la zona. Su primera aparición dentro de la pesquisa quedó registrada el 26 de abril, cuando fue demorado preventivamente en inmediaciones de Los Lapachos y Arenas Blancas.
Días después, el 4 de mayo, se produjo un robo en una vivienda ubicada sobre calle Gamboa al 2050. Allí, desconocidos violentaron candados de ingreso y sustrajeron una motocicleta Motomel Fusión, además de motoguadañas y herramientas eléctricas. La causa tomó impulso cuando el principal sospechoso habría intentado vender parte de esos elementos a través de Facebook.
Esa maniobra derivó en una persecución policial en la zona de Callejón Vergara y Ruta 1. El joven logró escapar en un primer momento internándose entre los pastizales, aunque fue capturado 48 horas más tarde cerca del terraplén y trasladado a sede policial.
Vehículos ocultos entre malezas
La sucesión de episodios continuó durante mayo. El día 18 fue denunciado el robo de una motocicleta KTM 390 Adventure en Callejón Reina al 2195. Según trascendió, los propios autores habrían publicado imágenes y comentarios en redes sociales jactándose del golpe.
A partir de esos datos, personal del Comando Radioeléctrico de la Costa realizó rastrillajes que permitieron encontrar el vehículo escondido entre malezas en las cercanías de Callejón Vergara, a pocos metros de la Ruta 1.
Un día más tarde se produjo otro hecho bajo la modalidad de “escruche”. En esa oportunidad, delincuentes violentaron el portón de un garaje en la zona de Brigadier López y Las Huertas y sustrajeron una moto Appia Citiplus 110cc. Otra vez, el aporte anónimo de vecinos resultó determinante: la motocicleta apareció abandonada en inmediaciones del terraplén sur y calle Independencia.
La seguidilla siguió el 22 de mayo con el robo de una Keller 110cc roja en cercanías de Olegario Andrade, junto a un comedor comunitario del barrio. Horas después, el rodado fue localizado oculto en un reservorio del barrio Cina Cina.
Dos detenidos
El desenlace de la investigación ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 6, cuando efectivos de la Comisaría 14° realizaban patrullajes y verificaciones en procura de los vehículos denunciados.
En ese contexto, los uniformados detectaron movimientos sospechosos en una finca situada en Olegario Andrade y el terraplén. Al ingresar al lugar sorprendieron a dos hombres bajo una galería mientras desarmaban una motocicleta Guerrero GXR200 que tenía pedido de secuestro activo por un robo cometido horas antes.
De acuerdo con el reporte oficial, varias piezas ya habían sido desmontadas por completo, entre ellas el escape, el manubrio, el tanque de combustible y los guardabarros.
Al advertir la presencia policial, ambos sospechosos intentaron escapar corriendo, aunque fueron reducidos a pocos metros. Los detenidos fueron identificados como Y. J. P., de 20 años, y D. C. M., de 42, ambos domiciliados en la zona costera.
Por disposición de la fiscal Lucila Nuzzo, los acusados quedaron detenidos e incomunicados bajo las imputaciones de robo y encubrimiento calificado, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar si existen más integrantes vinculados a la organización.
Desde la Unidad Regional I destacaron especialmente la colaboración de los vecinos de San José del Rincón, cuyos llamados y aportes anónimos fueron considerados clave para orientar los procedimientos y recuperar los motovehículos sustraídos.