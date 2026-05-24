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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Zona costera de Santa Fe

Detuvieron al ladrón que entró a robar mientras una familia dormía en Colastiné

La investigación permitió identificar al sospechoso por sus huellas dactilares. Durante el operativo también se secuestró un arma de fabricación casera. El acusado quedó detenido por orden judicial.

El implicado quedó alojado en sede policial. Foto: GentilezaEl implicado quedó alojado en sede policial. Foto: Gentileza
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La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Sección Delitos Calificados del Departamento Operativo Región I, detuvo a un hombre investigado por un robo millonario cometido en una vivienda de Colastiné, en una causa que está a cargo de la fiscal Rosana Peresin.

La investigación se inició el pasado 21 de mayo, luego de que personas no identificadas ingresaran a una casa ubicada sobre calle Chanaes al 5300 mientras sus ocupantes dormían. Del lugar sustrajeron una mochila con aproximadamente 30 millones de pesos, 1.100 dólares y una computadora portátil.

Tareas investigativas

A partir de tareas investigativas, entrevistas y el análisis de registros fílmicos, efectivos de la PDI lograron avanzar en la identificación del presunto responsable.

Entre las pruebas recolectadas se encontraron huellas dactilares levantadas en la escena del hecho, que posteriormente fueron cotejadas mediante el sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificación Dactilar), estableciendo compatibilidad con M.D.B., de 31 años.

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados al investigado, ubicados en barrio California, donde se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación.

Captura en la "vía muerta"

Posteriormente, personal del Comando Radioeléctrico de la Costa interceptó al sospechoso en la zona de la vía muerta de Colastiné, luego de que intentara escapar durante un control preventivo. Según informaron fuentes policiales, el hombre llevaba consigo un arma de fabricación casera tipo “tumbera” con un cartucho calibre 12 sin percutar.

captura ládron ColastinéEl delincuente tenía en su poder una escopeta "tumbera". Foto: Gentileza

Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenó la detención de M.D.B. en el marco de la investigación por robo. Tras las actuaciones correspondientes, fue trasladado y alojado en la Seccional Séptima de la Unidad Regional I.

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