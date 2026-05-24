En Buenos Aires

Tragedia en la Ruta 6: cinco muertos, entre ellos dos menores, tras un choque en San Vicente

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 6, en dirección a Cañuelas. Una camioneta impactó desde atrás contra un automóvil en el que viajaba una familia. El conductor del otro vehículo quedó aprehendido mientras avanzan las pericias judiciales.