Cinco personas murieron este sábado por la tarde en un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente.
Tragedia en la Ruta 6: cinco muertos, entre ellos dos menores, tras un choque en San Vicente
El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 6, en dirección a Cañuelas. Una camioneta impactó desde atrás contra un automóvil en el que viajaba una familia. El conductor del otro vehículo quedó aprehendido mientras avanzan las pericias judiciales.
Entre las víctimas fatales había dos menores de edad. El hecho involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un Peugeot 207 en el que viajaban los integrantes de una familia.
El choque se produjo en el kilómetro 53 de la ruta, sobre la mano que conduce hacia la localidad de Cañuelas. Según informaron fuentes policiales y judiciales, la camioneta impactó desde atrás al automóvil por causas que todavía son materia de investigación.
Como consecuencia de la colisión, los ocupantes del vehículo de menor porte fallecieron en el lugar.
Las víctimas y el operativo en la ruta
De acuerdo con la información oficial difundida en las últimas horas, el Peugeot 207 era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y domiciliada en Guernica. Junto a ella viajaban Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, otro hombre adulto cuya identidad aún no había sido confirmada oficialmente y dos menores de edad.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el impacto fue de gran magnitud y provocó severos daños en la parte trasera y lateral del automóvil. Algunos medios bonaerenses indicaron además que entre las víctimas había un bebé y una niña, aunque las autoridades mantuvieron bajo reserva las identidades de los menores.
Tras el choque, personal policial, ambulancias y efectivos de seguridad vial acudieron al lugar para asistir a las víctimas y ordenar la circulación vehicular en la zona. Sin embargo, los médicos constataron que los cinco ocupantes del Peugeot ya habían fallecido.
El operativo estuvo encabezado por efectivos de la Comisaría San Vicente Primera, junto a personal del área de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires. Durante varias horas se realizaron peritajes sobre la calzada para intentar establecer la mecánica del hecho y determinar la velocidad a la que circulaban ambos vehículos.
El tránsito en el sector registró importantes demoras mientras trabajaban los equipos de emergencia y los peritos judiciales. La Ruta Provincial 6 es uno de los corredores más transitados del territorio bonaerense y conecta distintos puntos productivos e industriales del área metropolitana.
El conductor quedó aprehendido
La camioneta involucrada en el choque era conducida por Leandro Panetta, un joven de 28 años oriundo de Quilmes. Según trascendió, el conductor fue trasladado a un hospital de la zona bajo custodia policial para recibir atención médica y quedar a disposición de la Justicia.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente. La fiscal interviniente dispuso la aprehensión preventiva del conductor mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias accidentológicas.
En una primera instancia, el expediente fue caratulado como “homicidio culposo”, figura que se aplica cuando una muerte ocurre como consecuencia de una conducta imprudente o negligente sin intención directa de causar daño.
Los investigadores intentan determinar ahora las circunstancias previas al impacto y si existió algún factor adicional que haya contribuido al desenlace fatal. Entre otros puntos, se analizarán las condiciones de visibilidad, el estado de la ruta y la posible velocidad de circulación de los vehículos.