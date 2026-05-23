Un grave siniestro vial dejó tres personas fallecidas este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 118, en la provincia de Corrientes. El hecho ocurrió luego de un choque frontal entre un automóvil y un camión con acoplado, a la altura del kilómetro 36, en jurisdicción de Colonia Tatacuá.
Tres muertos en un choque frontal entre un auto y un camión en Corrientes
El siniestro ocurrió, a la altura del kilómetro 36, de Colonia Tatacuá. Las víctimas viajaban en un Chevrolet Corsa, mientras que el conductor del transporte de carga resultó ileso.
Las víctimas viajaban en un Chevrolet Corsa y murieron en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.
Cómo ocurrió el choque fatal
El episodio se registró cerca de las 19:50, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo de menor porte, conducido por una mujer de 62 años, impactó de frente contra un camión Scania que circulaba en sentido contrario.
Como consecuencia de la colisión, el auto quedó completamente destruido sobre la calzada. Sus tres ocupantes fallecieron de manera instantánea debido a la magnitud del impacto.
El estado del camionero
El conductor del transporte de carga, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso. Sin embargo, permaneció en estado de shock tras el hecho.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el choque.
Operativo de tránsito
Minutos después del siniestro, efectivos de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, ambulancias locales y peritos de la unidad fiscal llegaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.
El tránsito sobre ese tramo de la Ruta Nacional 118 permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, mientras se desarrollaban las pericias mecánicas y el trabajo de rescate.
Además, se implementó un operativo de desvío hacia caminos alternativos para facilitar la labor de bomberos y personal forense.