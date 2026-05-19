Un tren de la línea San Martín chocó este martes por la mañana contra un camión en el paso a nivel Kirchner, en la localidad de Pilar, a la altura del microestadio municipal sobre calle Mercedes. El hecho ocurrió alrededor de las 7.50, cuando la formación se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Video: impactante choque entre el tren San Martín y un camión en un paso a nivel
El servicio ferroviario quedó afectado tras el impacto ocurrido en la zona de Pilar, donde una formación embistió a un vehículo de carga en un cruce con complicaciones de señalización.
Según testimonios de vecinos, la señalización del cruce no funcionaba en el momento del impacto. Sin embargo, desde Trenes Argentinos se indicó que las barreras estaban bajas al producirse la colisión.
Carga esparcida sobre las vías
Como consecuencia del choque, el camión perdió su carga de botellas de agua mineral, que quedó dispersa tanto sobre las vías como sobre la calzada. Esto obligó a desplegar un operativo para despejar la zona y garantizar la seguridad del tránsito ferroviario y vehicular.
No se registraron heridos de gravedad, aunque el incidente generó importantes complicaciones en la circulación del sector.
Servicio interrumpido
Tras el hecho, el servicio de la línea San Martín quedó limitado entre Retiro y Pilar, sin llegar a la estación Cabred. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para retirar los restos del vehículo y liberar las vías.
Desde el área ferroviaria informaron que se iniciarán maniobras para normalizar la circulación en las próximas horas, una vez finalizadas las tareas de limpieza y seguridad.