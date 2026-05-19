Un tren de carga y una camioneta protagonizaron un accidente en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, en una zona de intenso tránsito ubicada sobre Ruta Nacional 40 y calle Olavarría.
Un tren de carga chocó contra una camioneta en Luján de Cuyo
El accidente ocurrió en el cruce de Ruta 40 y calle Olavarría, en Mendoza. El conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. La circulación vehicular permaneció restringida durante varias horas.
El impacto generó importantes demoras y cortes vehiculares mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal ferroviario y equipos de emergencia. Pese a la violencia de la colisión, el conductor del vehículo logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones de gravedad.
El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando una camioneta utilitaria fue embestida por una formación ferroviaria de carga que circulaba por el cruce ferroviario de la zona. Según las primeras informaciones difundidas por medios mendocinos, el conductor se dirigía a su lugar de trabajo al momento del accidente.
Tras el choque, vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal de tránsito para ordenar la circulación y asistir al conductor.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se produjo en un sector donde convergen tránsito vehicular intenso y circulación ferroviaria. La camioneta quedó seriamente dañada en uno de sus laterales tras ser alcanzada por la locomotora.
Las primeras imágenes difundidas desde el lugar mostraron al vehículo detenido a un costado de las vías con importantes daños materiales, mientras la formación permanecía detenida sobre el cruce ferroviario.
Fuentes locales indicaron que el conductor logró abandonar la camioneta por sus propios medios poco después del impacto y fue asistido preventivamente por personal médico. Hasta el momento no se informó la existencia de heridos graves ni víctimas fatales.
Mientras avanzaban las tareas de peritaje y remoción del vehículo, las autoridades dispusieron cortes parciales y desvíos en distintos sectores cercanos al cruce de Ruta 40 y Olavarría, una de las zonas con importante circulación vehicular en Luján de Cuyo.
Personal policial trabajó en la regulación del tránsito para evitar congestiones mayores durante las horas de mayor movimiento matutino.
Las causas del accidente eran materia de investigación. Los peritos buscaban determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y establecer si hubo fallas humanas, problemas de señalización o dificultades de visibilidad al momento del cruce.
Cortes y operativo en la zona
El siniestro provocó complicaciones importantes para quienes transitaban por la zona oeste del Gran Mendoza. Debido a la presencia de la formación ferroviaria y del vehículo siniestrado, el tránsito permaneció restringido durante varias horas.
Desde los organismos de seguridad vial solicitaron a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrollaban las tareas de remoción y peritaje.
La circulación ferroviaria también registró demoras temporarias mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.