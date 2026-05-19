En Mendoza

Un tren de carga chocó contra una camioneta en Luján de Cuyo

El accidente ocurrió en el cruce de Ruta 40 y calle Olavarría, en Mendoza. El conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. La circulación vehicular permaneció restringida durante varias horas.