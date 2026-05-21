Dos imputados

Panamericana: un choque entre utilitarios y un camión dejó una víctima fatal

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 16,5, mano hacia provincia de Buenos Aires, y además dejó a una persona con heridas de gravedad. La Justicia intervino en el caso e imputó a dos jóvenes mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.