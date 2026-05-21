Un hombre de 61 años murió este miércoles luego de un violento choque múltiple ocurrido sobre la autopista Panamericana, mano hacia la provincia de Buenos Aires. El siniestro involucró a dos utilitarios y un camión a la altura del kilómetro 16,5, frente a la zona de Debenedetti, y dejó además a una persona gravemente herida.
Panamericana: un choque entre utilitarios y un camión dejó una víctima fatal
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 16,5, mano hacia provincia de Buenos Aires, y además dejó a una persona con heridas de gravedad. La Justicia intervino en el caso e imputó a dos jóvenes mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.
La víctima fatal fue identificada como Gerardo Rafael Dattero, quien conducía uno de los vehículos involucrados y murió en el lugar producto del fuerte impacto.
Cómo fue el accidente
El choque se produjo cuando una Peugeot Berlingo gris, una Peugeot Berlingo blanca y un camión de caja térmica colisionaron por motivos que aún son materia de investigación.
El impacto ocurrió sobre la traza principal de la autopista, en sentido hacia provincia, y demandó un importante operativo de emergencia en el lugar.
Como consecuencia del siniestro, el conductor de uno de los utilitarios falleció de manera instantánea, mientras que otra persona sufrió heridas de gravedad y debió recibir asistencia médica.
Dos jóvenes quedaron imputados
Tras el episodio, tomó intervención la UFI Vicente López Oeste, que avanzó con las primeras medidas judiciales para esclarecer lo sucedido.
En ese marco, dos jóvenes de 28 y 19 años, identificados como Juan Gabriel Fernández y Matías Joaquín Ramos, fueron imputados por el delito de homicidio culposo.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades en el hecho y reconstruir la mecánica del choque.
Operativo y complicaciones en el tránsito
El accidente provocó importantes demoras en la circulación vehicular sobre la autopista Panamericana.
Durante varias horas, el tránsito permaneció reducido a dos carriles mientras trabajaban efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y personal de emergencias para retirar los vehículos siniestrados.
En el operativo también intervino personal de la Comisaría Tercera de Munro.