Un importante accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este sábado en la autopista Panamericana, a la altura de Escobar, cuando un camión impactó contra un puente peatonal y provocó el colapso de la estructura sobre otro vehículo de carga. Como consecuencia, uno de los conductores sufrió heridas y el tránsito quedó severamente afectado.
Choque en la Panamericana provocó la caída de un puente peatonal en Escobar
El incidente involucró a dos vehículos de carga en el kilómetro 51.500 del ramal Campana, dejó un conductor hospitalizado y generó importantes complicaciones para circular durante gran parte del sábado.
El episodio ocurrió en el ramal Campana, a la altura del kilómetro 51.500, en el cruce con la avenida Tapia de Cruz.
El accidente
De acuerdo con la información difundida, un camión arenero que circulaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires perdió el control por causas que aún se investigan y terminó embistiendo la pasarela peatonal ubicada sobre la traza.
Tras el impacto, la estructura cayó sobre un segundo camión perteneciente a la empresa Via Cargo, que transitaba en sentido contrario. Ambos vehículos quedaron atrapados bajo el puente.
Además, un automóvil Ford Fiesta registró daños parciales a raíz del siniestro.
Un herido y tránsito interrumpido
Personal del SAME asistió a los choferes involucrados en el lugar. El conductor del camión arenero debió ser trasladado al Hospital Enrique Erill ante la sospecha de posibles fracturas.
El hecho provocó la interrupción total de la circulación sobre la vía principal de la autopista, mientras que las colectoras, utilizadas para desviar el tránsito, registraron importantes demoras y congestión.
Demoras durante el sábado
El accidente ocurrió cerca de las 4:30 y se estima que los trabajos para retirar la estructura dañada y normalizar el tránsito demandarán al menos 12 horas.
En el operativo participan efectivos de los Bomberos Voluntarios de Escobar, ambulancias del SAME, personal de Autopistas del Sol, fuerzas policiales, Defensa Civil y agentes de Tránsito del municipio.
Las autoridades advirtieron que podrían registrarse nuevas complicaciones vehiculares a lo largo de la jornada debido a las tareas en la zona.