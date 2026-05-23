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Choque y vuelco en Belgrano y Alem

Según el reporte inicial, habría personas lesionadas de gravedad y ocupantes atrapados, por lo que se recomienda evitar la zona y circular con extrema precaución.

Choque y vuelco en Belgrano y Alem. Foto: Manuel FabatíaChoque y vuelco en Belgrano y Alem. Foto: Manuel Fabatía
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Un grave accidente de tránsito se registró a las 20.08 de este viernes, en la esquina de Manuel Belgrano y Alem, en la ciudad de Santa Fe, donde colisionaron dos autos.

Según el reporte inicial, habría personas lesionadas de gravedad y ocupantes atrapados, por lo que se recomienda evitar la zona y circular con extrema precaución.

Choque y vuelco en Belgrano y Alem. Foto: Manuel FabatíaChoque y vuelco en Belgrano y Alem. Foto: Manuel Fabatía

Mientras el personal de eemergencias trabajaba en el lugar, se registraron algunas demoras en el tránsito.

Choque y vuelco en Belgrano y Alem. Foto: Manuel FabatíaChoque y vuelco en Belgrano y Alem. Foto: Manuel Fabatía

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