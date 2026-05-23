Un fuerte siniestro vial ocurrió este sábado por la mañana en el barrio porteño de Belgrano, luego de una colisión entre dos vehículos particulares en la intersección de las calles Arcos y Mendoza. El impacto dejó personas heridas, daños en autos estacionados y destrozos materiales en comercios de la zona.
Violento choque en Belgrano: hubo heridos y destrozos en comercios
El impacto involucró a un Volkswagen Voyage y un Toyota Yaris en una esquina del barrio porteño, afectó vehículos estacionados y obligó a trasladar a dos personas al Hospital Pirovano.
Según se informó, el choque involucró a un Volkswagen Voyage y un Toyota Yaris.
Cómo ocurrió el accidente
Por causas que todavía intentan establecerse, ambos vehículos colisionaron en la esquina mencionada. A pesar de la violencia del impacto, todos los ocupantes lograron salir de los autos por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.
En el Volkswagen viajaban un hombre mayor de edad al volante y una mujer como acompañante. En tanto, el Toyota era ocupado por dos hombres, también mayores de edad.
Al arribar al lugar, bomberos y personal del SAME comenzaron rápidamente las tareas de asistencia y prevención.
Daños en autos, comercios y un poste
La fuerza del choque generó consecuencias más allá de los dos vehículos involucrados. De acuerdo con las primeras evaluaciones, el Toyota impactó contra dos autos estacionados: un Nissan y otro Toyota, provocándoles daños en la parte trasera.
Además, la colisión ocasionó la rotura de vidrios en las fachadas de dos locales comerciales ubicados sobre la calle Arcos, alterando la actividad habitual de la cuadra.
En el lugar también se constató la ruptura de un poste de madera correspondiente al tendido de cableado aéreo, por lo que se solicitó la intervención de Defensa Civil para asegurar la estructura y evitar riesgos en la vía pública.
El estado de los heridos
Como medida preventiva, personal de bomberos realizó tareas de seguridad sobre los rodados involucrados para evitar mayores complicaciones debido a la pérdida de fluidos.
Tras la evaluación médica, se determinó el traslado de los ocupantes del Volkswagen Voyage al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos.