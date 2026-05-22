#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Accidente de tránsito

Choque en cadena sobre el puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé

Ocurrió en horas de la siesta de este viernes. Tres vehículos colisionaron y una mujer resultó con lesiones. Hubo serias complicaciones en la circulación.

Choque en cadena en el Puente Carretero. Foto: Cámaras en vivo 24/7 de El LitoralChoque en cadena en el Puente Carretero. Foto: Cámaras en vivo 24/7 de El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la siesta de este viernes sobre el puente carretero que une a las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, en el departamento santafesino La Capital.

Por causas que se investigan, colisionaron en cadena un auto Fiat Pulse rojo, un VW Vento gris y un Chevrolet Onix gris.

El último rodado era conducido por una mujer que sufrió lesiones leves y debió ser hospitalizada.

Atención

Una ambulancia del servicio público provincial de emergencias 107 la trasladó hasta el Samco santotomesino, donde fue asistida por un traumatismo en una de sus manos.

El incidente ocasionó importantes problemas en la circulación vehicular de la importante vía de comunicación.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Puente Carretero
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé
Estado del tránsito

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro