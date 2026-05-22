Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la siesta de este viernes sobre el puente carretero que une a las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, en el departamento santafesino La Capital.
Accidente de tránsito
Choque en cadena sobre el puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé
Ocurrió en horas de la siesta de este viernes. Tres vehículos colisionaron y una mujer resultó con lesiones. Hubo serias complicaciones en la circulación.
Choque en cadena en el Puente Carretero. Foto: Cámaras en vivo 24/7 de El Litoral
Por causas que se investigan, colisionaron en cadena un auto Fiat Pulse rojo, un VW Vento gris y un Chevrolet Onix gris.
El último rodado era conducido por una mujer que sufrió lesiones leves y debió ser hospitalizada.
Atención
Una ambulancia del servicio público provincial de emergencias 107 la trasladó hasta el Samco santotomesino, donde fue asistida por un traumatismo en una de sus manos.
El incidente ocasionó importantes problemas en la circulación vehicular de la importante vía de comunicación.
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